Szef InPostu wzywa polityków do zgody w sprawie gospodarki

Polska gospodarka przypomina dziś okręt wypływający na wzburzone morze. Nadchodzący sztorm, być może największy w historii, stawia przed nami wyzwania, których nie możemy ignorować – pisze na platformie X Rafał Brzoska, prezes InPost.

„Polska gospodarka na wzburzonym morzu – apel do przedsiębiorców i polityków” – wystosował po gali Wektory2024 Rafał Brzoska, założyciel i szef InPostu, jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm logistycznych w Europie.

Chciałbym podzielić się z Wami jedną refleksją, która – mam nadzieję – wybrzmi zarówno wśród naszego społeczeństwa, przedsiębiorców, managerów, ludzi kultury, nauki, sztuki jak i polityków wszystkich opcji. Polska gospodarka przypomina dziś okręt wypływający na wzburzone morze. Nadchodzący sztorm, być może największy w historii, stawia przed nami wyzwania, których nie możemy ignorować.

Bariery dla gospodarki…

Rafał Brzoska wylicza: # zaostrzenie polityki handlowej USA wobec UE, # kryzys gospodarczy Niemiec – naszego kluczowego partnera handlowego, # brak konkurencyjności UE w zakresie innowacji, w szczególności w wykorzystaniu sztucznej inteligencji, Wszechobecna biurokracja i nadmiar regulacji, # rosnące ceny energii, które osłabiają naszą globalną konkurencyjność.

…i cztery filary rozwoju

Mamy w sobie siłę, by nie tylko przetrwać ten sztorm, lecz także zwyciężyć! Aby to osiągnąć, musimy wspólnie zbudować cztery potężne maszty, które staną się fundamentem naszej siły - wskazuje Brzoska. Sa to:

1. Polityka wspierająca ekspansję polskiego biznesu w Europie, bo musimy przejść do ofensywy.

2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji, w ścisłej współpracy z polskimi naukowcami.

3. Uszczelnienie systemu podatkowego, aby firmy zarabiające w Polsce płaciły podatki tutaj, a nie za granicą.

4. Deregulacja gospodarki, by przyspieszyć jej wzrost i wzmocnić konkurencyjność zarówno w Europie, jak i na świecie.

Menedżer wzywa do zgody polityków w sprawie gospodarki

Kluczowe jednak jest zbudowanie ponadpartyjnego konsensusu politycznego, podobnego do tego, jaki Polska osiągnęła przy wejściu do NATO. Wówczas wszyscy – niezależnie od barw politycznych – zrozumieliśmy, jak istotne jest współdziałanie dla strategicznej przyszłości naszego kraju. Dziś potrzebujemy takiej samej jedności ponad podziałami – dla dobra polskiej gospodarki, przedsiębiorczości i przyszłych pokoleń.

Polska może złapać wiatr w żagle

Polska ma szansę stać się liderem regionu. Siłą naszej gospodarki, innowacjami, zaradnością biznesu i odwagą klasy politycznej możemy złapać wiatr w żagle i pokazać Europie, jak budować przyszłość opartą na rozwoju - wskazuje szef InPostu.

Dziękując organizacjom polskiego biznesu: członkom Rady Polskich Przedsiębiorców, Pracodawcy RP, CorporateConnections™ PL, Polska Rada Biznesu, Konfedracji Lewiatan i przedsiębiorcom Brzoska stwierdza: to Wy jesteście lokomotywą i siłą tych organizacji i motorem napędowym kraju. Razem możemy sprawić, że Polska gospodarka ponownie stanie się przykładem sukcesu na globalną skalę!

Razem z innymi przedsiębiorcami chcemy stać się partnerem w rozmowach o przyszłości naszego kraju. Nasz głos, otwarty na dialog z politykami ponad podziałami, może pomóc budować Polskę opartą na innowacjach, współpracy i wspólnych wartościach. Zapraszamy do poważnych dyskusji – kończy wpis Rafał Brzoska.

