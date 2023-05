Zbawienny taniec, czyli aktywności fizyczne dla osób starszych

Wraz z wiekiem spada nasza aktywność ruchowa oraz zdolność umysłowa. To także etap życia, w którym częściej zapadamy na tzw. choroby osób starszych

To głównie choroba Alzheimera, demencja, choroba Parkinsona i wiele innych. Nie jesteśmy już też tak samo sprawni jak kiedyś i wolimy biernie spędzać czas głównie przed telewizorem. Na szczęście są i osoby próbujące za wszelką cenę jak najdłużej pozostać w pełni sił. Prowadzą zdrowszą dietę, uprawiają sport czy po prostu więcej się ruszają. Co zyskamy, gdy będziemy więcej się ruszać?

Odwrócić zmiany

Badanie opublikowane w czasopiśmie Forntiers in Human Neuroscience udowadnia, że aktywność fizyczna, a szczególnie taniec u osób starszych może zahamować lub nawet odwrócić oznaki starzenia się mózgu. Ochotnicy w wieku średnio 68 lat zostali przydzieleni do 18-miesiecznego kursu tańca oraz treningu wytrzymałościowego połączonego z elementami elastyczności. Zajęcia odbywały się co tydzień. Po pewnym czasie w obu grupach zaobserwowano wzrost hipokampu. Jest to o tyle istotne, że to właśnie ta część mózgu odpowiada za występowanie wielu chorób wieku starszego. Ponadto wpływa on na zdolność uczenia się oraz utrzymywania równowagi i zapamiętywania. Ciężko jest stwierdzić czy dany rodzaj aktywności fizycznej jest lepszy od drugiej, ponieważ oba dały podobne rezultaty. Różniły się tylko pod kątem powtarzalności ćwiczeń. Jedna z grup z tygodnia na tydzień wykonywała ten sam wysiłek, natomiast druga co tydzień uczyła się czegoś innego. Wedle opinii autorów badania aktywność fizyczna, nie ważne jaka pozytywnie wpływa na dłuższe zachowanie sprawnego i przejrzystego umysłu, opóźnia lub odwraca procesy neurodegeneracyjne, a także pozwala uczyć się nowych rzeczy. Poprawia się także ich zdolność koncentracji, szybszego nabywania nowych umiejętności oraz zapamiętywania różnych rzeczy.

A co z resztą ciała?

W podeszłym wieku rzadziej się ruszamy. Sprzyja to utracie siły i wytrzymałości mięśni szkieletowych. Znane jest to także pod nazwą sarkopenia. Łączenie treningu wytrzymałościowego oraz siłowego jest najlepszym jak dotąd poznanym rozwiązaniem dla osób starszych. Nie tylko możliwe jest wtedy zachowanie na dłużej masy mięśniowej, lepszej kondycji ścięgien oraz stawów.

To także mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, osteoporozy czy choroby zwyrodnieniowej stawów. Regularny trening pozwala więc utrzymywać dobrą mobilność oraz elastyczność tkanek okołostawowych. Zmniejsza to także objawy depresji, dodając przy tym chęci na nowe doznania oraz otwieranie się na częstsze kontakty społeczne. Zbierając wszystkie te informacje, trzeba stwierdzić, że aktywność fizyczna u osób starszych jest wręcz konieczna i obligatoryjna. Wchodzi ona też w skład rehabilitacji pourazowej, gdzie przywiązuje się do niej największą możliwą uwagę. Warto zatem uświadamiać swoich bliskich o wielu korzyściach płynących z wysiłku fizycznego, tak aby mogli oni jak najdłużej cieszyć się pełnią życia.

Filip Siódmiak