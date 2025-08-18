Kosmetyczna zmiana inflacji bazowej w lipcu

W lipcu 2025 r. inflacja bazowa liczona po wyłączeniu cen żywności i energii spadła do 3,3 proc. z 3,4 proc. w czerwcu – podał w poniedziałek NBP.

W poniedziałek Narodowy Bank Polski opublikował dane o inflacji bazowej w lipcu 2025 r. Wynika z nich, że inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii spadła do 3,3 proc. z 3,4 proc. w czerwcu.

Z kolei inflacja bazowa liczona po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,7 proc. wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,9 proc., wobec 4,5 proc. miesiąc wcześniej.

Tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,2 proc., wobec 3,7 proc. miesiąc wcześniej.

Ważny sygnał dla RPP

„Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami” – podał NBP w komunikacie.

Bank centralny wskazał, że najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ.

„Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym” – podał NBP.

