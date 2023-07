Comarch otworzył data center w USA

Comarch otworzył data center o powierzchni niemal 3 tys. m2 w okolicach Phoenix w USA

Nowy obiekt w Stanach Zjednoczonych zaprojektowano z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu na jakościowe, bezpieczne i niezawodne usługi w chmurze i kolokacji w USA. Koszt inwestycji to 26 mln USD - czytamy w komunikacie.

Comarch pracuje w USA od wielu lat, m.in. dla firm: Ford, ExxonMobil, Jetblue, Enterprise Rent-A-Car, podano także.

Data center zapewni szeroką paletę usług, jak hosting w chmurze, kolokacja, odzyskiwanie danych po awariach, a także tworzenie kopii zapasowych. Są tu również dostępne pomieszczenia MMR (Meet-Me-Rooms), umożliwiające klientom łączenie się z jednym lub wieloma operatorami. W ten sposób inwestycja pozwoli przedsiębiorstwom z listy Fortune 500 (corocznego rankingu 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw) i innym klientom w łatwy sposób uzyskać dostęp do danych i przesłać je - czytamy dalej.

Wraz z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi przetwarzania danych usługi Data Center muszą zapewnić odpowiednią skalowalność, wydajność i bezpieczeństwo danych. Rozwój usług oznacza również dynamiczny rozwój infrastruktury, czyli zwiększenie mocy obliczeniowej czy prędkości dostępu do danych. Krytyczne aspekty usług data center to technologie chłodzenia i energetyczna optymalizacja infrastruktury. Comarch, otwierając nowe data center w Phoenix, wziął pod uwagę wszystkie powyższe aspekty i najlepsze praktyki, czego wynikiem jest nowoczesny obiekt gotowy do świadczenia usług na najwyższym poziomie dla klientów nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale też innych krajów Ameryki Północnej i Południowej - powiedział wiceprezes i dyrektor GBC USA Jeremiasz Filipiak, cytowany w komunikacie.