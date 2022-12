E-faktury, zmiany w podatkach? Co przyniesie 2023 rok?

Wdrażanie Krajowego Systemu e-Faktur, który od 2024 r. będzie obowiązkowy, oraz największa nowelizacja Ordynacji podatkowej należą do priorytetowych projektów na 2023 r. – wynika z informacji uzyskanych przez PAP od Ministerstwa Finansów.

„Jednym z priorytetowych projektów na 2023 r. jest największa od lat nowelizacja Ordynacji podatkowej. Ustawa będzie zawierała oczekiwane przez Polaków ułatwienia na gruncie podatków. Projekt zakłada m.in., że prostsze sprawy będą mogły być załatwiane na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym, co pozwoli na uzyskanie decyzji już w 14 dni” – podało Ministerstwo Finansów w informacji przekazanej PAP.

Wśród rozwiązań, jakie mają zostać wprowadzone w znowelizowanej Ordynacji podatkowej, resort wskazał m.in. możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności czy też prawo do zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5000 zł (obecnie do 1000 zł), co stworzy szersze możliwości dla dokonywania zapłaty podatków bez konieczności angażowania do tej czynności podatnika. Podatnik nie będzie też już musiał składać wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika ona z korekty deklaracji.

„W 2023 r. będziemy też wdrażać obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) w Polsce. Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać z tego systemu. E-faktura to kolejny ważny element uszczelnienia systemu podatkowego, ale także wiele korzyści podatkowych i biznesowych dla podatników i gospodarki. Dla podatników to m. in. szybszy zwrot VAT, łatwiejsze korygowanie faktur i uproszczenie obowiązków sprawozdawczych” – podało Ministerstwo Finansów.

Resort ocenił, że docelowo system stanie się jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie narzędzi w Europie w zakresie wymiany informacji o zdarzeniach gospodarczych. Poza tym, jak dodano, KSeF to „kolejny etap cyfryzacji usług administracji skarbowej oraz transformacji cyfrowej Polski”.

PAP/ as/