Dr Anna Pruska prezesem Comarch SA

3 stycznia 2024 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch SA, które podjęło uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Przypomnijmy, że 17 grudnia 2023 r. po długiej chorobie zmarł założyciel i wieloletni prezes firmy dr Janusz Filipiak.

Do Zarządu powołani zostali pani dr Anna Pruska na stanowisko Prezesa Zarządu oraz panowie Marcin Warwas i Marcin Kaleta na stanowiska Wiceprezesów Zarządu.

Jako członka Rady Nadzorczej Comarch S.A. NWZA powołało prof. dr hab. Marię Jolantę Flis.

Wierzę, że to będzie mocny rok dla Comarch – podkreśla prezes dr Anna Pruska - zamierzamy nadal dynamicznie się rozwijać i zwiększać sprzedaż na rynkach zagranicznych, nie odpuszczając wyzwań rynku polskiego .Chcemy stanąć na wysokości zadania i wzmacniać markę znaczącej polskiej firmy IT za granicą. Stawiamy na jeszcze większą innowacyjność produktów Comarch, co będzie możliwe dzięki inwestycji w najnowsze technologie IT oraz budowanie coraz mocniejszego zespołu specjalistów w tych dziedzinach.