TYLKO U NAS
Nawrocki z Dudą w 45. rocznicę Sierpnia 1980
Już w niedzielę (31 sierpnia) o godz. 20:20 na antenie telewizji wPolsce24 widzowie zobaczą rozmowę Daniela Nawrockiego z Piotrem Dudą, przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. Tematem spotkania wyemitowanego w 45. rocznicę powstania Solidarności będą najważniejsze wyzwania stojące przed związkiem zawodowym, sytuacja pracowników w Polsce oraz aktualne kwestie społeczne i gospodarcze – zapowiada portal wPolsce24.tv
31 sierpnia 1980 r. w hali Stoczni Gdańskiej zostały podpisane Porozumienia Sierpniowe między komitetami strajkowymi a komunistycznym rządem.
Dało to początek Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność” – pierwszemu niezależnemu związkowi zawodowemu powstałemu w krajach komunistycznych po zakończeniu II wojny światowej. W latach 1980–1981 do „Solidarności” należało około 10 milionów Polaków. „Solidarność” stała się fenomenem.
Na tej wolnościowej fali w Polsce pojawiły się przejawy społeczeństwa obywatelskiego.
Jak dziś wygląda „S”?
Rozmowa Daniela Nawrockiego z Piotrem Dudą będzie okazją, aby poznać stanowisko jednej z najbardziej wpływowych organizacji pracowniczych w kraju i zmierzyć się z legendą związku, który zmienił i ukształtował współczesną Polskę.
»» Więcej o ważnym programie w telewizji wPolsce24 czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji Duda z Nawrockim w historycznej Sali BHP: „Ludzie w to wierzyli, ja w to wierzyłem”
Oprac. Sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.