Informacje
Rozmowa Daniela Nawrockiego (L) i Piotra Dudy (P) odbyła się w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej / autor: YT @TelewizjawPolsce24 - screen
Rozmowa Daniela Nawrockiego (L) i Piotra Dudy (P) odbyła się w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej / autor: YT @TelewizjawPolsce24 - screen

TYLKO U NAS

Nawrocki z Dudą w 45. rocznicę Sierpnia 1980

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 sierpnia 2025, 13:12

    Aktualizacja: 29 sierpnia 2025, 13:12

  • Powiększ tekst

Już w niedzielę (31 sierpnia) o godz. 20:20 na antenie telewizji wPolsce24 widzowie zobaczą rozmowę Daniela Nawrockiego z Piotrem Dudą, przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. Tematem spotkania wyemitowanego w 45. rocznicę powstania Solidarności będą najważniejsze wyzwania stojące przed związkiem zawodowym, sytuacja pracowników w Polsce oraz aktualne kwestie społeczne i gospodarcze – zapowiada portal wPolsce24.tv

31 sierpnia 1980 r. w hali Stoczni Gdańskiej zostały podpisane Porozumienia Sierpniowe między komitetami strajkowymi a komunistycznym rządem.

Dało to początek Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu  „Solidarność” – pierwszemu niezależnemu związkowi zawodowemu powstałemu w krajach komunistycznych po zakończeniu II wojny światowej. W latach 1980–1981 do „Solidarności” należało około 10 milionów Polaków. „Solidarność” stała się fenomenem. 

Na tej wolnościowej fali w Polsce pojawiły się przejawy społeczeństwa obywatelskiego.

Jak dziś wygląda „S”?

Rozmowa Daniela Nawrockiego z Piotrem Dudą będzie okazją, aby poznać stanowisko jednej z najbardziej wpływowych organizacji pracowniczych w kraju i zmierzyć się z legendą związku, który zmienił i ukształtował współczesną Polskę. 

Stały program
Stały program „Nawrocki w Polsce” na antenie wPolsce24 w niedziele o godzinie 20.20 / autor: YT @TelewizjawPolsce24 - screen

»» Więcej o ważnym programie w telewizji wPolsce24 czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji Duda z Nawrockim w historycznej Sali BHP: „Ludzie w to wierzyli, ja w to wierzyłem”

Oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych