Nawrocki z Dudą w 45. rocznicę Sierpnia 1980

Już w niedzielę (31 sierpnia) o godz. 20:20 na antenie telewizji wPolsce24 widzowie zobaczą rozmowę Daniela Nawrockiego z Piotrem Dudą, przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. Tematem spotkania wyemitowanego w 45. rocznicę powstania Solidarności będą najważniejsze wyzwania stojące przed związkiem zawodowym, sytuacja pracowników w Polsce oraz aktualne kwestie społeczne i gospodarcze – zapowiada portal wPolsce24.tv

31 sierpnia 1980 r. w hali Stoczni Gdańskiej zostały podpisane Porozumienia Sierpniowe między komitetami strajkowymi a komunistycznym rządem.

Dało to początek Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność” – pierwszemu niezależnemu związkowi zawodowemu powstałemu w krajach komunistycznych po zakończeniu II wojny światowej. W latach 1980–1981 do „Solidarności” należało około 10 milionów Polaków. „Solidarność” stała się fenomenem.

Na tej wolnościowej fali w Polsce pojawiły się przejawy społeczeństwa obywatelskiego.

Jak dziś wygląda „S”?

Rozmowa Daniela Nawrockiego z Piotrem Dudą będzie okazją, aby poznać stanowisko jednej z najbardziej wpływowych organizacji pracowniczych w kraju i zmierzyć się z legendą związku, który zmienił i ukształtował współczesną Polskę.

