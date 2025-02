Na atom jeszcze poczekamy

Decyzję o lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej w Polsce rząd chce podjąć dopiero w przyszłym roku – poinformował wiceminister przemysłu Wojciech Wrochna. Wskazał, że jedną z preferowanych lokalizacji będzie Konin.

Mimo zapowiedzi premiera Donalda Tuska, że rząd pracuje nad koncepcją drugiej elektrowni jądrowej, najwyraźniej na ostateczne decyzje trzeba będzie jeszcze poczekać. I to mimo, że już dwa lata temu, w 2023 r. państwowy gigant - PGE wraz z prywatnym udziałowcem ZE PAK utworzyły spółkę PGE PAK Energia Jądrowa, która miała we współpracy z koreańskim KHNP wybudować elektrownię jądrową o mocy 2800 MW. Minister Wrochna zapowiedział, że elementem dyskusji z potencjalnymi dostawcami technologii będzie też model biznesowy inwestycji, ale druga elektrownia jądrowa w Polsce nie będzie budowana wyłącznie przez kapitał państwowy. Kiedy, z kim i gdzie – to wciąż pytania bez odpowiedzi ze strony rządu.

