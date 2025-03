Ile jest masła w maśle?

Masło jest produktem zawierającym ponad 82 proc. tłuszczu mlecznego, nie więcej niż 16 proc. wody i nie więcej niż 2 proc. suchej masy beztłuszczowej mleka. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych postanowiła sprawdzić czy masło sprzedawane w sklepach wielkopowierzchniowych naprawdę nim jest. Skontrolowano produkty piętnastu marek własnych dostępnych w największych sieciach handlowych oraz 17 produktów pod markami producentów.

Niemal 97 proc. przebadanych partii masła nie wzbudziło większych zastrzeżeń kontrolerów. Tylko w jednej nieznacznie zawyżona była zawartość wody. Inspektorzy mieli za to zastrzeżenia do oznakowania opakowań części produktów. Dotyczyły one przede wszystkim braku informacji o procentowej zawartości tłuszczu czy nieprawidłowego zapisu daty minimalnej trwałości.

