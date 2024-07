Wiceprezes NBP: Inflacja będzie teraz rosła

Inflacja konsumencka CPI będzie rosła przejściowo w kolejnych kwartałach, dlatego „lepiej zachowywać się ostrożnie” i utrzymywać niezmienione stopy procentowe, ocenia wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i pierwsza zastępczyni prezesa Marta Kightley. Wskazała, że być może „będzie działo się coś w gospodarce”, co sprawi, że projekcja już przy kolejnej rundzie w listopadzie zmieni się, ale obecnie mamy obraz, wskazujący, że będziemy mieli do czynienia z rosnącą inflacją ze względu na ceny regulowane.

„To, co widzimy teraz, to to, że inflacja będzie rosła przejściowo, dlatego jest lepiej zachowywać się ostrożnie i trzymać stopy [procentowe] na tym poziomie - tak jak pokazuje projekcja inflacji [lipcowa], które doprowadzą inflację do celu w 2026 r. Natomiast decyzje, które podejmuje EBC, Rezerwa Federalna czy bank Czech, Węgier, Rumunii to są oczywiście decyzje, które wynikają z tego jak przebiegają procesy inflacyjne w tamtych gospodarkach. Myśmy już dostosowali, oni teraz zaczynają swoje obniżki” - powiedziała Kightley na antenie Obserwatora Finansowego TV.

Kryzys inflacyjny w 2025 roku

Dodała, że ”jak słucha się dyskusji obniżek w strefie euro czy w USA to narracja jest bardzo ostrożna. EBC obniżyło o 25 pb stopy procentowe, a co będzie dalej też zależy od danych„.

„Mamy tarcze [antyinflacyjne] zdejmowane w dwóch krokach - pierwszy krok z tego co wiemy - jest w lipcu, a drugi krok będzie w styczniu. W związku z powyższym ta inflacja trochę inaczej się kształtuje niż jeszcze spodziewaliśmy przy marcowej projekcji. Jak patrzymy na obecną projekcję ona pokazuje, że inflacja będzie kształtowała się średniorocznie powyżej 5 proc. w przyszłym roku. Nawet zakładając, że stopy procentowe pozostają na obecnym poziomie, patrząc na tę projekcję ona nie daje takich możliwości [zmian stóp]” - powiedziała wiceprezes NBP.

Przypomniała, że ”odczyty dotyczące PKB za drugi kwartał zeszłego roku były gorsze od spodziewanych. Czyli silna dezinflacja i ujemne odczyty, jeżeli chodzi o PKB za II kw. gorsze od spodziewanych, skłoniły RPP do dokonania dostosowania - jako jeden z pierwszych banków dokonaliśmy„.

Komentując projekcję lipcową wskazała, że to, co można pozytywnego powiedzieć o lipcowej projekcji, to to, „że inflacja bazowa troszkę niższa niż spodziewaliśmy się w poprzednich rundach, ale ona też będzie bardzo powoli się obniżała„.

Podkreśliła, że w przypadku ścieżki inflacji konsumenckiej będzie dotkliwe pierwsze półrocze przyszłego roku.

„To jest ten efekt bazy - w tym roku mamy bardzo dobre pierwsze półrocze, drugie półrocze będzie gorsze, bo będą zdejmowane tarcze antyinflacyjne i potem w I półroczu przyszłego roku mamy złożenie dwóch efektów: to, co dzieje się od lipca i to, co dzieje się od stycznia i potem już inflacja będzie obniżała się w II połowie przyszłego roku, ale nadal będzie powyżej naszego celu inflacyjnego. Spodziewamy się inflacji ok. 6 proc. w pierwszym półroczu i potem na poziomie ok. 4 proc. w drugim półroczu przyszłego roku i dopiero 2026 to jest moment, kiedy będziemy w celu inflacyjnym” - podsumowała Kightley.

Co zdecydował bank centralny?

Podczas piątkowej konferencji prasowej prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński wskazał, że zgodnie z wynikami lipcowej projekcji NBP, powrót inflacji do celu - po wzroście w II połowie tego roku i na początku przyszłego roku - nastąpi w 2026 roku. Prezes NBP powiedział też, że oczekiwany wzrost cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i energii cieplnej podwyższy inflację konsumencką o 1,6 pkt proc. w lipcu br. i o 1,3 pkt proc. w styczniu 2025 r.

Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji NBP inflacja konsumencka (CPI) osiągnie najwyższy poziom 6,3 proc. r/r w I kw. 2025 r. (wobec 2,6 proc. r/r - wg wstępnych danych GUS - w czerwcu br.), a następnie obniży się do 3 proc. r/r w I kw. 2026 r. i w ostatnim kwartale 2026 r. wyniesie 2,5 proc. r/r. W ujęciu średniorocznym inflacja wyniesie: 3,7 proc. w 2024 r., 5,2 proc. w 2025 r. i 2,7 proc. w 2026 r.

RPP nie zmieniła w środę stóp procentowych. Rada utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75 proc.) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

ISBnews, sek