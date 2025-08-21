Dużo tankujących latem. Czy stacje na tym zarobiły?

W lipcu, sierpniu i październiku częstotliwość wizyt na stacjach paliw jest o kilkanaście procent wyższa od średniej ze wszystkich miesięcy - wynika z raportu Proxi .cloud i UCE Research. W opinii ekspertów w sierpniu tego roku wizyt może być więcej niż rok wcześniej dzięki sprzyjającej wyjazdom pogodzie.

Analiza zachowań 1,4 mln konsumentów, którzy w ciągu roku odwiedzili 5,1 tys. stacji paliw w całym kraju, wykazała, że częstotliwość wizyt w lipcu, sierpniu i październiku była odpowiednio o 15, 18 i 17 proc. wyższa niż miesięczna średnia w objętym badaniami okresie.

Od listopada 2024 roku liczba wizyt znacząco spadała, osiągając najniższy poziom w lutym 2025 roku - co oznacza o 13 proc. mniej wizyt niż wyniosła średnia miesięczna. W czerwcu 2025 roku nastąpił natomiast początek kolejnego sezonowego wzrostu - częstotliwość wizyt była niższa od średniej już tylko o 6 proc.

Jak zauważyła Weronika Piekarska z Proxi .cloud, zwiększona mobilność w sezonie wakacyjnym oraz w październiku jest zjawiskiem typowym. Większy popyt na paliwo w lipcu i sierpniu wynika z masowych wyjazdów urlopowych, z kolei jego spadek we wrześniu spowodowany jest tym, że konsumenci z opóźnieniem wracają do regularnego funkcjonowania.

„Natomiast w październiku studenci powracają na uczelnie, a niektórzy aktywni zawodowo konsumenci – do pracy po urlopach, co wpływa na większą konsumpcję paliwa. Najzimniejsze miesiące to z kolei tradycyjnie czas wyraźnego spadku aktywności na stacjach, co można tłumaczyć mniej sprzyjającymi warunkami pogodowymi ograniczającymi wykorzystanie pojazdów. Po lutym następuje stopniowe odbudowanie ruchu, jednak przez kilka kolejnych miesięcy wartości wciąż utrzymują się poniżej średniej” – wyliczyła Piekarska.

Dużo wizyt na stacjach

Według badania liczba klientów odwiedzających stacje paliw pozostaje relatywnie stała; zmienia się natomiast częstotliwość wizyt, czyli ci sami konsumenci odwiedzają je częściej latem, a rzadziej zimą. „Z perspektywy biznesowej to cenna informacja. Stabilna grupa klientów daje możliwość budowania lojalności i dopasowywania oferty do sezonowych zachowań. W praktyce oznacza to, że stacje paliw mogą latem koncentrować się na sprzedaży impulsowej i kampaniach promujących produkty »na drogę«, a zimą utrzymywać kontakt z klientem, np. przez oferty łączone, które zachęcają do częstszych wizyt na stacji, mimo mniejszej mobilności” – ocenił Mateusz Nowak z Proxi .cloud.

W ocenie ekspertów istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tym sezonie wakacyjnym ruch na stacjach może być równie duży lub nawet większy niż rok temu – szczególnie w sierpniu – do czego przyczynić się mogą sprzyjające wyjazdom warunki pogodowe.

Największy ruch w piątki

W analizowanym okresie największe natężenie ruchu, odpowiadające za 16,2 proc. wszystkich wizyt zaobserwowano w piątki. Od poniedziałku do czwartku rozkład był dość równomierny, wynosił od 14,4 do 14,9 proc., sobotnia średnia odpowiadała za 13,7 proc., a niedzielna - za 11,7 proc. wizyt.

„Piątek okazuje się dniem o największym potencjale sprzedażowym – nie tylko w zakresie paliwa, ale również produktów dodatkowych. Warto w tym czasie wzmacniać ofertę handlową stacji, zwiększać zatowarowanie i wprowadzać atrakcyjne promocje, które zwiększą wartość koszyka zakupowego” – wskazał Nowak.

Badanie objęło 5,1 tys. stacji paliw sieci: Orlen, BP, Circle K, AS 24, Huzar, Amic, MOL, Shell, Avia, Moya, Slovnaft Partner oraz IDS. Dane zostały zgromadzone poprzez sieć aplikacji mobilnych.

PAP

