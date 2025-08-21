Obajtek o wynikach Orlenu: nie mają się czym chwalić

Kolejny raport finansowy @GrupaORLEN i znów nie za bardzo jest się czym chwalić w porównaniu z tym, jakie wyniki my wypracowywaliśmy – napisał na X w komentarzu do wyników za I półrocze Daniel Obajtek, były prezes koncernu.

»» O wynikach Orlenu w I półroczu czytaj tutaj:

Orlen: 14 mld zł inwestycji przez pół roku

Kolejny raport finansowy @GrupaORLEN i znów nie za bardzo jest się czym chwalić w porównaniu z tym, jakie wyniki my wypracowywaliśmy - pisze Daniel Obajtek i wylicza:

Przychody ze sprzedaży W DÓŁ I półrocze 2025: 134 mld zł I półrocze 2023: 185 mld zł

Zysk netto W DÓŁ I półrocze 2025: 5,9 mld zł I półrocze 2023: 13,7 mld zł.

Takie wyniki uzyskaliśmy pomimo tego, że w 2023 roku ORLEN odprowadził miliardy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny – dopowiada były prezes.

Obajtek wskazuje też, że nowy zarząd Orlenu znacznie mocniej drenuje kieszenie polskich kierowców: Dodatkowo: wynik uzyskany na klientach stacji, bo znowu zarabiają na detalu I półrocze 2025: 1,7 mld zł I półrocze 2023: 900 mln zł

I brak jakichkolwiek nowych inwestycji. Jako główne projekty rozwojowe wymieniają choćby budowę tłoczni w Kętrzynie, olefiny (teraz Nowa Chemia), Baltic Power czy elektrownie w Grudziądzu i Ostrołęce, czyli wszystkie, które my rozpoczęliśmy i prowadziliśmy – kończy swój wpis Daniel Obajtek.

Stracona szansa z SMR

Europoseł PiS komentuje też podawane przez zarząd Orlenu dane o inwestycjach:

Fąfara na trwającej konferencji mówi o co najmniej 2 SMR-ach do 2035 roku. My oddalibyśmy je najpóźniej do 2030. Przez 2 lata nie zrobiono z tym projektem praktycznie nic. Przykre - wskazuje Daniel Obajtek.

»» Daniel Obajtek o biznesie Orlenu czytaj tutaj:

Obajtek: Orlen powinien być dużo większy!

Oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koreański koncern atomowy zamyka biznes w Polsce

Niemiec kupił pół tysiąca mieszkań w Polsce

»»Co nowego na polach? – oglądaj Agro Flesz na antenie telewizji wPolsce24!