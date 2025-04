Już są! Pierwsze polskie maliny

Na rynku hurtowym w podwarszawskich Broniszach pojawiły się pierwsze maliny z krajowych upraw. Za kilogram tych owoców trzeba zapłacić aż sto złotych, a więc zdecydowanie więcej niż na początku sezonu w ubiegłym roku. Dlaczego jest aż tak drogo?

To wypadkowa trzech zasadniczych czynników. Chodzi przede wszystkim o: wyjątkowo wczesne zbiory (w rozpoczętym sezonie owoce pojawiły się dwa tygodnie wcześniej niż zazwyczaj), ograniczoną podaż i wyjątkowo wysokie koszty uprawy – zwłaszcza pod osłonami. Eksperci przewidują, że w miarę pojawiania się większej ilości malin na rynku, ich ceny powinny spadać. Jednak na znaczące obniżki trzeba będzie poczekać do pełni sezonu, a więc do początku wakacji.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

pap, jb, gs

Dramat w portach! Przeładunki w 2024 r. minus 8,9 proc.

Niech bagno stanie się bagnem, a skończą się pożary

Dlaczego 30 kwietnia będzie sądnym dniem dla złotego?

»»Strefa Starcia: Spadki notowań wszystkich spółek Skarbu Państwa – oglądaj tylko na antenie telewizji wPolsce24