Japońska motoryzacja. Czy idzie „nowa złota era”?

Porozumienie handlowe między Waszyngtonem a Tokio, obniżające stawki celne z 25 proc. do 15 proc. na towary importowane z Japonii do USA, wywołało falę wzrostów na japońskiej giełdzie. Jednak japoński przemysł motoryzacyjny, kluczowy dla gospodarki tego kraju, zareagował z ostrożnym optymizmem.

Premier Japonii Shigeru Ishiba z zadowoleniem przyjął w środę porozumienie, nazywając je zwiastunem „nowej złotej ery dla Japonii i USA” - poinformowały światowe media.

Ocena ta znalazła odzwierciedlenie na japońskiej giełdzie, gdzie akcje głównych producentów samochodów odnotowały znaczny wzrost. Cena akcji Toyoty wzrosła o 14,34 proc., Hondy o ponad 11 proc, a Nissan odnotował wzrost o 8,28 proc.

Wyczekująca postawa branży

Podczas gdy obniżka stanowi ulgę w stosunku do wcześniejszych, wyższych stawek, brak natychmiastowych oficjalnych oświadczeń ze strony głównych japońskich producentów samochodów, takich jak Toyota, Honda i Nissan, świadczy o ich wyczekującej postawie.

Japońskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (JAMA) również nie wydało oficjalnego komentarza w sprawie porozumienia, co odzwierciedla typową dla japońskiego biznesu skłonność do ostrożności w obliczu zmieniającego się krajobrazu handlowego. Wcześniejsze oświadczenia JAMA podkreślały znaczące inwestycje japońskich producentów samochodów w USA, zaznaczając ich rolę jako znaczących pracodawców i podmiotów przyczyniających się do rozwoju amerykańskiej gospodarki.

Jednak, jak zaznaczył japoński negocjator, minister ds. ożywienia gospodarczego Ryosei Akazawa, zawarte porozumienie nie obejmuje 50-procentowych ceł na stal i aluminium. Wzbudziło to obawy wśród japońskich producentów części samochodowych, którzy korzystają z tych materiałów. Przedstawiciele branży wskazali, że chociaż obniżka ceł na pojazdy jest pozytywnym sygnałem, to obowiązujące cła na stal i aluminium stanowią ciągłe wyzwanie dla tego sektora i mogą mieć wpływ na koszty produkcji oraz konkurencyjność.

Wartość importu z Japonii do Stanów Zjednoczonych wyniosła w ubiegłym roku 148 miliardów dolarów, z czego około 58 miliardów dolarów stanowiły samochody, części samochodowe i inne produkty motoryzacyjne. Inne główne produkty importowane z Japonii to elektronika użytkowa, maszyny przemysłowe, farmaceutyki, chemikalia, owoce morza i herbata.

Krzysztof Pawliszak (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Alarm! Bezrobocie trzeci miesiąc z rzędu w górę

Środek sezonu, a tu produkcja piwa ostro spada!

Szybkie i piętrowe. Kto dostarczy pociągi dla PKP Intercity?

»»Andrzej Śliwka: Rekonstrukcja rządu Tuska to zmiany szkodliwe dla Polski – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!