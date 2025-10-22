Trwa "Forum Idee dla Polski" Instytutu Sobieskiego

W Warszawie odbywa się II edycja Forum Idee dla Polski organizowanego przez Instytut Sobieskiego.

W ramach Forum Idee dla Polski zapowiadany jest cały dzień debat, case studies i paneli dyskusyjnych.

Trwa debata „Gospodarka odporna na wstrząsy? – o kierunkach rozwoju polskiej gospodarki” z udziałem liderów partii politycznych: szefa EKR, wiceprezesa PiS i byłego premiera Mateusza Morawieckiego, wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka (Konfederacja), ministra Miłosza Motyki (PSL) i minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz (Polska 2050).

Debata „Gospodarka odporna na wstrząsy? – o kierunkach rozwoju polskiej gospodarki” z udziałem liderów partii politycznych (od lewej): wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego, ministra Miłosza Motyki (PSL), minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz (Polska 2050) i wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) / autor: Fratria / MW

Oto tematy kolejnych debat w ramach Forum Idee dla Polski:

Przemysł w Europie: 5.0 czy 0.0?– strategiczne wyzwania w epoce deglobalizacji i reshoringu;

Świat pozaeuropejski – nowe kierunki ekspansji dla polskiej gospodarki;

Obrona cywilna i przemysł zbrojeniowy– rola sektora obronnego w czasie kryzysów;

Technologie krytyczne – jak sprawić, by Polska stała się graczem globalnym;

Trójmorze – potencjał regionalnej współpracy geopolitycznej i gospodarczej;

Odporność kulturowa– o wspólnej tożsamości Europy;

Raporty i recepty

W programie znajdą się także: premiera raportu Instytutu Sobieskiego, case study o obronie cywilnej, fire chatdotyczący energetyki oraz prezentacje think tanków o receptach na odporność.

Do współpracy zaprosiliśmy najważniejsze polskie firmy i ośrodki analityczne, które zaprezentują swoje recepty na odporność państwa i gospodarki.

Podczas Forum odbędą się również wyjątkowe warsztaty, na które zapraszamy młodych, aktywnych ludzi, zaangażowanych w działalność społeczną, akademicką i obywatelską.

