Trwa "Forum Idee dla Polski" Instytutu Sobieskiego
W Warszawie odbywa się II edycja Forum Idee dla Polski organizowanego przez Instytut Sobieskiego.
W ramach Forum Idee dla Polski zapowiadany jest cały dzień debat, case studies i paneli dyskusyjnych.
Trwa debata „Gospodarka odporna na wstrząsy? – o kierunkach rozwoju polskiej gospodarki” z udziałem liderów partii politycznych: szefa EKR, wiceprezesa PiS i byłego premiera Mateusza Morawieckiego, wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka (Konfederacja), ministra Miłosza Motyki (PSL) i minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz (Polska 2050).
Oto tematy kolejnych debat w ramach Forum Idee dla Polski:
Przemysł w Europie: 5.0 czy 0.0?– strategiczne wyzwania w epoce deglobalizacji i reshoringu;
Świat pozaeuropejski – nowe kierunki ekspansji dla polskiej gospodarki;
Obrona cywilna i przemysł zbrojeniowy– rola sektora obronnego w czasie kryzysów;
Technologie krytyczne – jak sprawić, by Polska stała się graczem globalnym;
Trójmorze – potencjał regionalnej współpracy geopolitycznej i gospodarczej;
Odporność kulturowa– o wspólnej tożsamości Europy;
Raporty i recepty
W programie znajdą się także: premiera raportu Instytutu Sobieskiego, case study o obronie cywilnej, fire chatdotyczący energetyki oraz prezentacje think tanków o receptach na odporność.
Do współpracy zaprosiliśmy najważniejsze polskie firmy i ośrodki analityczne, które zaprezentują swoje recepty na odporność państwa i gospodarki.
Podczas Forum odbędą się również wyjątkowe warsztaty, na które zapraszamy młodych, aktywnych ludzi, zaangażowanych w działalność społeczną, akademicką i obywatelską.
Relacje on-line
Agenda wydarzenia: https://sobieski.org.pl/ii-edycja-forum-idee-dla-polski-copy/
Instytut Sobieskiego w mediach społecznościowych:
Facebook: facebook.com/InstytutSobieskiego/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sobieski/
X: twitter.com/InstSobieskiego/
Strona internetowa: https://sobieski.org.pl/
YouTube: youtube.com/@KanałSobieski
