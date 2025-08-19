Powierzchnia magazynów w Polsce. Czy ten biznes się rozkręca?

Na koniec czerwca br. w Polsce było ponad 36 mln metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, z czego ponad 7 mln m kw. w Warszawie i okolicznych miejscowościach - wynika z raportu firmy Savills. W I półroczu oddano 1,15 mln m kw. nowej powierzchni, a w budowie pozostawało prawie 1,5 mln m kw.

Autorzy raportu ocenili, że Warszawa i okoliczne miejscowości umacniały „swoją pozycję w Europie Środkowej jako kluczowy hub logistyczny”.

Wynajem magazynów

Średni poziom wynajęcia nowych obiektów magazynowych w kraju sięgnął 61 proc., przy czym te dostarczone na rynek w II kwartale były zajęte w 80 proc. Największą podaż odnotowano we Wrocławiu, gdzie przybyło blisko 294 tys. m kw. nowej powierzchni, na Górnym Śląsku (blisko 256 tys. m kw.) i w Warszawie (prawie 155 tys. m kw.).

Co robią deweloperzy?

Oceniono, że aktywność deweloperska jest obecnie niższa niż w ubiegłym roku, kiedy budowano o 35 proc. więcej powierzchni. Powstająca obecnie powierzchnia w 59 proc. jest już zabezpieczona umowami najmu.

W perspektywie kolejnych czterech kwartałów, rynki takie, jak Poznań, Kraków, Trójmiasto czy Polska Wschodnia, gdzie w realizacji jest niewiele nowych projektów, mogą wykazywać się ograniczoną dostępnością nowej powierzchni- zauważyli autorzy raportu.

Pierwsza połowa 2025 roku

Savills podała, że w pierwszym półroczu rozpoczęto realizację 966,4 tys. m kw. powierzchni, a jej przeciętny poziom przednajmu to 60 proc. w momencie przystąpienia do budowy. Wśród największych obecnie budowanych projektów są obiekty w Gdańsku (80 tys. m kw.), Rzeszowie (74 tys. m kw.), Zabrzu (69,9 tys. m kw.) oraz Zgierzu (68,8 tys. m kw.)

Stawka czynszu za magazyn

Najwyższe czynsze płacono w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. W całym kraju stawki wywoławcze kształtowały się w przedziale 3,50-6,75 euro za m kw. za miesiąc wynajmu. Jednocześnie odsetek niewynajętych powierzchni spadł o 20 punktów bazowych, do 7,9 proc.

Gdzie jeszcze jest najmniej magazynów?

Z kolei najniższa dostępność powierzchni występuje w Białymstoku, Opolu, Krakowie i Szczecinie. Jak przekazano, popyt brutto w I półroczu popyt brutto w tym okresie przekroczył 2,9 mln m kw., a netto - 1,34 mln m kw.

To się dzieje obecnie na rynku magazynów

Michał Chodecki z Savills ocenił, że widać rosnące zainteresowanie firm produkcyjnych obiektami dostosowanymi indywidualnie do ich potrzeb, które najczęściej powstają w formule najmu długoterminowego.

Ten trend jest szczególnie zauważalny w sektorach takich jak spożywczy, zbrojeniowy, nowoczesnych technologii oraz materiałów budowlanych. Z punktu widzenia rynku jest to pozytywny sygnał, zwłaszcza po okresie ograniczonej aktywności w ostatnich kwartałach - stwierdził Chodecki.

Zdaniem Savills w kolejnych kwartałach rynek będzie stopniowo równoważyć poziom nowej podaży i aktywności najemców, co ma wpłynąć na stabilizację stawek czynszów i zwiększenie przewidywalności dla deweloperów, najemców i inwestorów.

Ponad 80 proc. istniejących nowoczesnych obiektów przemysłowych i logistycznych w Polsce zostało oddanych do użytkowania w ostatnich pięciu lat (2020-2024), co przekłada się na wysoką jakość i nowoczesne standardy techniczne powierzchni, przy czym znaczna część z nich spełnia także wytyczne związane z ESG (zrównoważonym rozwojem - PAP)” - dodała firma.

Savills jest spółką notowaną na londyńskiej giełdzie zatrudniająca ok. 42 tys. osób w ponad 70 krajach. Działa w obszarze nieruchomości komercyjnych oraz luksusowych nieruchomości mieszkaniowych.

pap, jb