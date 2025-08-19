Europejskie wojska w Ukrainie? Czarny sen Macrona

- Będziemy potrzebować silnej armii ukraińskiej i będziemy musieli wesprzeć Ukrainę w terenie - oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron po zakończeniu rozmów w Białym Domu.

Macron stwierdził podczas rozmowy z dziennikarzami w Waszyngtonie, że europejskie siły zbrojne powinny w przyszłości uczestniczyć w operacjach pokojowych na Ukrainie.

Będziemy potrzebować silnej armii ukraińskiej i będziemy musieli wesprzeć Ukrainę w terenie - powiedział, przyznając, że „nie jest przekonany, czy Rosja chce pokoju”.

Rutte: To będzie przedmiotem kolejnych rozmów

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział, że podczas spotkania w Białym Domu nie omawiano ewentualnej obecności zachodnich żołnierzy w Ukrainie. W wywiadzie dla Fox News stwierdził, że będzie to przedmiotem nadchodzących dyskusji.

W ogóle o tym dzisiaj nie rozmawialiśmy, więc będzie to częścią dyskusji, która właśnie się rozpocznie - powiedział Rutte w wywiadzie dla Fox News, odpowiadając na pytanie o możliwości wysłania żołnierzy na Ukrainę.

Powód zawsze się znajdzie

Rutte stwierdził, „nie możemy dopuścić do powtórki porozumienia pokojowego z Mińska z 2014 roku, które zostało w zasadzie zakwestionowane przez Rosjan w kolejnych miesiącach i latach”.

Rutte zaznaczył, że zmianą w dyskusji o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy jest to, że USA teraz zadeklarowały, że chcą w tym wziąć udział, lecz szczegóły tego, co to oznacza, muszą być wkrótce wypracowane.

Będziemy nad tym pracować w nadchodzących dniach, a następnie odbędziemy kolejne wirtualne spotkanie z tą grupą przywódców i prezydentem. Następnie będziemy pracować nad tym trójstronnym spotkaniem. Podczas rozmowy z prezydentem Putinem udało mu się nakłonić Putina do wcześniejszego spotkania z Zełenskim, aby omówili teraz, gdzie to spotkanie się odbędzie w ramach przygotowań do trójstronnego spotkania. Podsumowując, był to bardzo udany dzień - skwitował Rutte.

pap, interia, jb