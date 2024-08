Paczka papierosów ma odstręczać wyglądem

Ministerstwo Finansów zaproponowało wprowadzenie ustawowego wymogu stosowania prostych, ujednoliconych opakowań na papierosy, by ograniczyć liczbę osób rozpoczynających palenie.

Resort przedstawił swoją propozycję w ramach uzgodnień projektu Ministerstwa Zdrowia - ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - wynika z opublikowanych w poniedziałek przez Rządowe Centrum Legislacji dokumentów.

„Proponuje się rozważenie wprowadzenia ustawowego wymogu stosowania prostych, ujednoliconych opakowań na papierosy (plainpackaging)” - napisał w stanowisku MF wiceszef resortu Jarosław Neneman.

Polska dołącza do grupy 19 państw stosujących plainpackaging

Zwrócił uwagę, że takie rozwiązanie wdraża coraz więcej krajów. Począwszy od Australii w 2012 r. do dziś zdecydowało się na to co najmniej 19 państw. W Unii Europejskiej jednolite opakowania obowiązują w Belgii, Francji, Węgrzech, Irlandii, Holandii, Rumunii i Słowenii.

„Ponieważ zakazy reklamy i wprowadzanie obrazkowych ostrzeżeń zdrowotnych łączono w przeszłości z niższym odsetkiem rozpoczynających palenie, wprowadzenie jednolitych opakowań, które usuwają elementy promocyjne z opakowań i sprawiają, że ostrzeżenie zdrowotne jest jeszcze bardziej zauważalne, prawdopodobnie jeszcze bardziej zmniejszy liczbę rozpoczynających palenie w Polsce” - zaznaczył wiceminister.

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad podniesieniem akcyzy na papierosy. W efekcie w 2027 r. paczka papierosów mogłaby kosztować 26-27 zł - poinformował pod koniec lipca Jarosław Neneman podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. zdrowia publicznego.

Z opublikowanego w 2023 r. raportu Polskiej Akademii Nauk wynika, że papierosy pali niemal 29 proc. dorosłych Polaków.

