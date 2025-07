Na terytorium znajduje się 70 proc. światowych zasobów tego surowca

Rwanda i Demokratyczna Republika Konga podpisały w Waszyngtonie porozumienie pokojowe mające zakończyć konflikt, który obok wojny na Ukrainie i Bliskim Wschodzie jest w tej chwili najkrwawszym starciem na świecie.

Walki toczą się we wschodnich prowincjach DRK, gdzie oddziały armii rządowej bronią się przed rebeliantami wspieranymi przez Rwandę. Konflikt, którego korzenie tkwią w ludobójstwie, do którego doszło w Rwandzie w 1994 r., pochłonął do tej pory ponad 6 mln ofiar. Jak dotąd w wojnie uczestniczyło aż dziewięć państw afrykańskich oraz dziesiątki grup zbrojnych, a głównym polem bitwy stał się obszar wschodniego Konga. Region jest bogaty w surowce, takie jak kobalt, złoto i koltan, które są kluczowe dla światowego przemysłu. To bogactwo napędza niekończący się rozlew krwi.

