Temu rządowi śni się cenzura mediów!

„Jeżeli będziemy zgłaszali naruszenia, a będziemy zgłaszali, a platformy duże się nie będą do tego stosowały, to musimy mieć możliwości prawne, ale też decyzyjność dotyczącą chociażby tego, że te platformy jak X będą wyłączane” - powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na antenie radia RMF FM, odnosząc się do sytuacji, w której chatbot Grok dostępny na platformie X obrażał polskich polityków. „Komunistyczny aparatczyk Gawkowski, będący fatalnym ministrem cyfryzacji, marzy o wyłączeniu X. X to jedno z ostatnich miejsc w Internecie, w którym panuje totalna wolność słowa i wymiany opinii” - komentuje jeden z internautów – pisze portal wPolityce.pl

Gawkowski o możliwości wyłączenia portalu X

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski został zapytany na antenie radia RMF FM o zmianę algorytmów sztucznej inteligencji na platformie X: Ze zniesmaczeniem czytałem to, co się dzieje i mam wrażenie, że wchodzimy na wyższy poziom mowy nienawiści, który sterowany jest przez algorytmy i że w tej sprawie dzisiaj przymknięcie oczu albo niezauważanie albo śmianie się z tego, a widziałem też polityków, którzy to obśmiewali jest błędem, który w przyszłości może kosztować człowieka — powiedział.

Stwierdził, że UE i Polska nie posiada odpowiednich zabezpieczeń legislacyjnych.

Musimy mieć świadomość, że obecne przepisy, które są w Europie i w Polsce mogą nie wystarczyć, żebyśmy nie zauważali błędów algorytmów. Które nie wiemy, jak są sterowane. Jeżeli będziemy zgłaszali naruszenia, a będziemy zgłaszali, a platformy duże się nie będą do tego stosowały, to musimy mieć możliwości prawne, ale też decyzyjność dotyczącą chociażby tego, że te platformy będą wyłączane. Musimy rozważać w przyszłości również takie elementy, które jeżeli platformy nie będą stosowały się do wytycznych, żeby przeciwdziałać nienawiści, że sztuczna inteligencja będzie decydowała bardziej niż człowiek. I będzie podsycała nienawiść, to musimy mieć możliwość wyłączenia X — powiedział.

W sieci zawrzało. Gawkowski chce pełnej cenzury!

Komentatorzy polityczni są zgodni: Gawkowski i rząd chcą pełnej cenzury.

Wczoraj towarzysz Krzysztof Gawkowski chciał likwidować grupy obrońców granic. Dzisiaj dorzuca zamiar wyłączenia mediów społecznościowych – bo sztuczna inteligencja obraża Tuska. Hejterzy z grup zwoływanych przez Romana Giertycha? Tow. Gawkowski nie słyszał — napisał poseł PiS Paweł Jabłoński na X.

»» Więcej o zamieszaniu wokół platformy X i planów cenzurowania mediów społecznościowych czytaj na portalu wPolityce.plw publikacji Gawkowskiemu marzy się możliwość zablokowania platformy X! W sieci wrze: „Komuniści i władza Tuska tego nienawidzi - więc chcą CENZURY”

Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Uncja złota po 4000 czy 2800 dolarów?

Problemy wielkiej branży wiatrowej

W ciągu jednego dnia ceny energii wzrosły 50-krotnie!

»»Drożyzna zbiera żniwo w sklepach – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!