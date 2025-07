GPW w fazie „dojrzałej hossy”

Historia cykli giełdowych czy aktywności inwestorów strategicznych jednoznacznie wskazuje na fakt, że wchodzimy w dojrzałą fazę hossy na GPW, ale jednocześnie Polska nadal prezentuje się relatywnie atrakcyjnie na tle pozostałych rynków wschodzących czy rynków rozwiniętych, oceniają zarządzający funduszami VIG/C-Quadrat TFI.

„Po tak silnych wzrostach zarządzający VIG/C-Quadrat uważają, że zdrowa korekta na rynku akcji jest wskazana i jednocześnie trudno uwierzyć w scenariusz radykalnego odwrotu od krajowego rynku akcji - głównie z uwagi na relatywnie atrakcyjne wyceny w ujęciu nominalnym. Historia cykli giełdowych czy aktywności inwestorów strategicznych jednoznacznie wskazuje na fakt, że wchodzimy w dojrzałą fazę hossy” - czytamy w komunikacie.

„Mimo to, analizując wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na wyceny spółek, Polska nadal prezentuje się relatywnie atrakcyjnie na tle pozostałych rynków wschodzących czy rynków rozwiniętych. To sprawia, że nawet niewielki napływ kapitału stabilizuje sytuację na krajowym rynku akcji” - skomentował starszy zarządzający funduszami Marek Kaźmierczak, cytowany w komunikacie.

Ceny akcji relatywnie wysokie, ale wciąż atrakcyjne

Towarzystwo ocenia, że na GPW jest „relatywnie drogo” w relacji do historii i nadal relatywnie atrakcyjnie w ujęciu nominalnym. Wskaźnik Cena/Wartość Księgowa dla WIG utrzymał się powyżej 1,5x - poziomu historycznie problematycznego dla kontynuacji trendów wzrostowych.

„Sygnały ostrzegawcze dla krajowego rynku były wzmocnione przez solidną podaż ze strony inwestorów strategicznych, co zazwyczaj było dobrym sygnałem dojrzałości hossy. Niemniej krótkoterminowy sentyment do polskich akcji pozostawał nadal bardzo pozytywny. Wydaje się, że nadal pomagają nam niskie wyceny w ujęciu nominalnym (wskaźnik Cena/Zysk dla indeksu WIG znajduje się na poziomie ok. 10x). Wydaje się, że ogólny dobry sentyment na globalnych rynkach akcji przeważył nad ryzykami lokalnymi” - czytamy dalej.

W ocenie TFI lipcowa obniżka stóp procentowych o 25 pb nie wywarła większego wpływu na rynek.

„Minimalna obniżka stóp procentowych (z 5,25% na 5,00%) jest lekko negatywna dla sektora bankowego (podobnie jak nowy podatek), ale nie jest to coś, co złamałoby pozytywny sentyment do tego sektora. Należy pamiętać, że niższe stopy procentowe mają wpływ na wzrost wolumenów w bankach i generalnie jest to dobre dla konsumenta. W powiązaniu z relatywnie mocnym polskim złotym (w stosunku do USD oraz EUR) oznacza to zwiększenie siły konsumenta” - napisano w materiale.

VIG/C-Quadrat TFI wchodzi w skład grupy Vienna Insurance Group, która działa na polskim rynku od 1998. W skład grupy kapitałowej VIG wchodzą też firmy ubezpieczeniowe, jak Compensa, InterRisk czy Wiener.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Drożyzna w sklepach znów się rozpędza

Rząd Tuska nie chce NABE - i już!

Rekord na giełdzie! Orlen z dwunastocyfrową kapitalizacją

»»Premier Tusk chroni granicę przed… Polakami! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!