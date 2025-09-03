Spotkanie prezydentów. Karol Nawrocki w Białym Domu!

W Gabinecie Owalnym Białego Domu rozpoczęły się rozmowy prezydentów USA i Polski, Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego. „Amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, może rozmieścimy ich więcej” - powiedział w środę prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z prezydentem RP Karolem Nawrockim w Białym Domu. Podkreślił, że Polskę i USA łączą specjalne relacje.

W składzie polskiej delegacji, towarzyszącej Nawrockiemu, są m.in. szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

Polskę i USA łączą bardzo silne relacje, oparte na wartościach - oświadczył w środę w Gabinecie Owalnym prezydent RP Karol Nawrocki. Podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za zaproszenie.

Prezydent powiadomił, że rozmowy z Trumpem będą dotyczyły energetyki, gospodarki i wojskowości.

Podkreślił też, że polsko-amerykańskie relacje są silne jak nigdy wcześniej i oparte na wartościach: niepodległości, suwerenności, demokracji.

Przykładem tych wartości są nasi wspólni bohaterowi: Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko - dodał.

Nawrocki podziękował Trumpowi za wsparcie podczas kampanii wyborczej. Wyraził również wdzięczność wobec prezydenta USA za gest na cześć polskiego pilota F-16 - przelot myśliwców nad Białym Domem.

W Gabinecie Owalnym Białego Domu rozpoczęły się rozmowy prezydentów USA i Polski, Donalda Trumpa (P) i Karola Nawrockiego (L) / autor: PAP/EPA/YURI GRIPAS

Trump: Polskę i USA łączą specjalne relacje. Amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce

Amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, może rozmieścimy ich więcej - powiedział w środę prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z prezydentem RP Karolem Nawrockim w Białym Domu. Podkreślił, że Polskę i USA łączą specjalne relacje.

Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce.

Myślę, że tak. Czy wiesz może o czymś, czego ja nie wiem? Jeśli już, to możemy umieścić tam więcej żołnierzy, jeśli (Polacy tego) chcą. Oni od dawna chcieli większej obecności wojskowej - odparł Trump.

Ocenił przy tym, że USA i Polskę łączą specjalne relacje, lepsze niż kiedykolwiek - sugerując, że jest tak również dzięki jego relacjom z Nawrockim, którego poparł w kampanii wyborczej.

Trump powiedział, że zaszczytem było wyrażenie poparcia dla Nawrockiego, a nowy polski przywódca wykonuje fantastyczną pracę.

Na godz. 13.30 (19.30 czasu polskiego) przewidziano wypowiedź prezydenta RP dla polskich mediów w Blair House, gdzie Karol Nawrocki zamieszkał podczas pobytu w Waszyngtonie.

Według Przydacza głównym tematem rozmowy Nawrockiego i Trumpa będzie bezpieczeństwo regionalne i aktywność amerykańska w tym wymiarze. Szef BPM zauważył, że USA są głównym sojusznikiem Polski także we współpracy zbrojeniowej. - Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych ma tutaj swoje uprawnienia i chce, aby ta współpraca była kontynuowana, oczywiście na obopólnie korzystnych warunkach - powiedział Przydacz przed kilkoma dniami.

Jak zapowiedział, prezydenci USA i Polski mają rozmawiać o współpracy gospodarczej i bezpieczeństwie energetycznym, a także o współpracy w formatach regionalnych.

Z kolei rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiadał, że podczas wizyty, oprócz zagadnień stosunków polsko-amerykańskich i bezpieczeństwa w regionie, może być też poruszona kwestia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rządu Tuska miłość do wiatraków. „Branża na skraju bankructwa”

500 zł kary dla właścicieli psów. Kiedy ją zapłacisz?

Nowy rekord. „FT”: Cena złota przekroczyła 3500 dol. za uncję

»»Daniel Obajtek o tym, czy w Polsce może zabraknąć prądu: potrzebne są elektrownie bilansujące – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!