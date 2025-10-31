Przyznali się! CPK zostanie skasowany

Nazwa Centralny Port Komunikacyjny do zmiany? „Zostanie zmieniona, bo projekt został zmieniony” – zapowiada w mediach minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak był dziś rano gościem stacji TVP Info w neo-TVP.

Prowadzący wywiad zapytał ministra, czy nazwa CPK zostanie zachowana dla tego projektu?

„Od samego początku byłem przeciwnikiem tego, żeby ten projekt tak się nazywał. Tym bardziej, że my nie centralizujemy Polski. Kiedy podchodzimy do budowy Kolei Dużych Prędkości pracujemy na całej sieci. Jeżeli powstaje linia z Warszawy do Łodzi, z Łodzi do Poznania, z Poznania do Wrocławia, my staramy się aby rozwijały się także inne linie, a także KDP miała kontynuację dalej - mówił minister infrastruktury.

To jaką nazwę by Pan widział? Trwają jakieś prace nad tym, by to zmienić? To premier Donald Tusk chyba nawet to sugeruje - dopytywał redaktor.

Ja mam głębokie przemyślenia na ten temat. Natomiast minister infrastruktury nie jest pełnomocnikiem ds. CPK. (…) Oczywiście kwestia, jak się to będzie nazywał nowy port lotniczy, jak się będzie nazywał ten projekt to jest inna kwestia. Nie zaprzeczam, że na ten temat myślę i pracuję, bo ta nazwa została skompromitowana - wywodził polityk PSL.

Nazwa zostanie zmieniona, bo projekt został zmieniony - zakończył swoją wypowiedź Dariusz Klimczak.

Czy to preludium do „wygumkowania” projektu CPK?

Deklaracja szefa resortu infrastruktury może być sygnałem, że obecna ekipa rządowa zamierza unieważnić zabiegiem zmiany nazwy debatę nad prezydenckim projektem ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym w jego oryginalnej wersji, który trafił do sejmu.

Kto wie, czy nie będzie to sposób, by nawet obecną kadłubową wersję realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego sprowadzić do minimum lub projekt rozparcelować na kilka niezależnych przedsięwzięć, realizowanych już bez reżimów czasowych przewidzianych dla idei CPK, eliminując też wszystkie związane z oryginalną wersją synergie.

Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ceny prądu najwyższe w Polsce. Padł rekord

Globalni liderzy emisji to… miliarderzy!

Zrobisz błąd w segregacji śmieci? Gmina będzie karać