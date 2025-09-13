Samoloty NATO w powietrzu! „Prewencyjne działania”

Lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych z powodu prewencyjnych działań lotnictwa wojskowego - podała PAŻP. Rzecznik lubelskiego lotniska przekazał PAP, że przestrzeń nad portem została zamknięta do godz. 18.

„Z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych. Będziemy informować na bieżąco o rozwoju sytuacji” - poinformowała w sobotę na portalu X Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Rzecznik Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski przekazał z kolei PAP, że przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została zamknięta do godziny 18.

Wcześniej Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało, że statki lotnictwa wojskowego operują w polskiej przestrzeni powietrznej ze względu na zagrożenie uderzeniami dronów nad Ukrainą. DORSZ dodało, że działania te mają charakter prewencyjny i ich celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochrona obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru.

