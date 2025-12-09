Zobacz, co o Tusku sądzą Polacy
Dotychczasową pracę premiera Donalda Tuska negatywnie oceniło 42,6 proc. ankietowanych, a 24,3 proc. nie miało zdania, co może wynikać z mniejszego zainteresowania oceną rządu w porównaniu do tradycyjnego okresu przed wyborami parlamentarnymi. Takie wyniki przedstawia sondaż UCE Research dla Onetu. Pozytywnie Tusk został oceniony przez 33,1 proc. badanych.
W sobotę 13 grudnia miną dwa lata od momentu, gdy Donald Tusk ponownie objął urząd premiera. Z tej okazji opublikowano najnowszy sondaż UCE Research dla Onetu, który pokazuje, że społeczeństwo jest mocno podzielone w ocenie jego pracy.
Z sondażu wynika, że 25,1 proc. respondentów uznało działalność premiera za „bardzo złą”, a 17,5 proc. – za „raczej złą”. Z kolei standardowo 33,1 proc. oceniło pracę premiera pozytywnie.
Badanie przeprowadzono w dniach 25-26 listopada 2025 roku na próbie 1021 dorosłych Polaków metodą wywiadów internetowych (CAWI).
