INWAZJA NA UKRAINĘ
Kreml: pauza w negocjacjach pokojowych z Ukrainą
Obecnie mamy pauzę w rosyjsko-ukraińskich negocjacjach pokojowych, choć kanały komunikacji nadal pozostają otwarte - oznajmił w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
„Kanały komunikacji istnieją, zostały ustanowione we właściwy sposób. Nasi negocjatorzy mają możliwość komunikowania się przez te kanały, ale w tej chwili raczej możemy mówić o pauzie” - powiedział Pieskow podczas codziennego briefingu prasowego.
W tym roku odbyły się dotąd trzy rundy negocjacji między Ukraina i Rosją - wszystkie w Stambule, 16 maja, 2 czerwca i 23 lipca. Rozmowy doprowadziły do serii wymian jeńców wojennych i zwrotu ciał poległych żołnierzy.
Nie ma sygnałów spotkania Putin-Zełenski
Obie strony wymieniły się także memorandami dotyczącymi porozumienia o zawieszeniu broni, ale poza tym nie poczyniono żadnych kroków w kierunku pokoju, gdyż obie strony przedstawiają inne warunki dotyczące ewentualnego rozejmu.
Dotychczas nie pojawiły się też sygnały, by miało dojść do spotkania między przywódcą Rosji Władimirem Putinem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, co było jednym z ustaleń sierpniowego szczytu Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem na Alasce.
