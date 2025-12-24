Informacje
Zakup karpia na wigilijny stół z niepełną informacją / autor: Pixabay

Wigilijne karpie słabo oznakowane

Karp od lat jest nieodłącznym elementem wigilijnej tradycji. W wielu domach wciąż kupuje się go jako żywą rybę dopiero w Wigilię, często w ostatnich godzinach przed wieczerzą, by na świąteczny stół trafił jak najświeższy. Przedświąteczny pośpiech sprzyja jednak mniejszemu zwracaniu uwagi na detale dotyczące pochodzenia produktu.

Tuż przed Bożym Narodzeniem Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowała karpie sprzedawane w sklepach, na targowiskach i bazarach w kilku miastach, m.in. w Warszawie, Bydgoszczy i Szczecinie. Sprawdzano zarówno całe ryby, jak i filety czy dzwonki.

Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło oznakowania. Okazało się, że co trzecia partia karpia miała braki w informacjach dla konsumentów. Najczęściej nie podawano metody produkcji, obszaru hodowli, pełnej nazwy ryby lub danych producenta. To właśnie te informacje pomagają świadomie wybrać karpia na wigilijny stół i mieć pewność, że świąteczna tradycja idzie w parze z jakością.

