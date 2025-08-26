Szok! Latem skokowo wzrosła liczba bezrobotnych

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4 proc. na koniec lipca 2025 r. wobec 5,2 proc. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lipca 2025 r. wyniosła 830,8 tys. wobec 797 tys. miesiąc wcześniej.

Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5 proc. na koniec lipca 2025 r. (wobec 5,1 proc. miesiąc wcześniej).

Liczba nowych bezrobotnych wzrosła m/m do 108,4 tys. osób w lipcu

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 108,4 tys. tj. o 27 proc. więcej niż przed miesiącem (85,3 tys.w czerwcu) oraz o 1,2 proc. więcej niż przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał też dziś, że stopa bezrobocia zarejestrowanego w lipcu 2025 r. wyniosła 5,4 proc.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9 proc. na koniec 2025 r. i 4,8 proc. na koniec 2026 r.

Analityk Lewiatana: firmy zaczęły poważniej wygaszać kontrakty terminowe

Lipiec przyniósł wzrost bezrobocia o 0,2 pkt. proc. do poziomu 5,4 proc. To dość niespotykana sytuacja jak na letnie miesiące. Przeważnie bezrobocie, z uwagi na sezonowość w wakacje, utrzymywało się na niezmienionym poziomie lub nawet malało. Tym razem w liczba bezrobotnych w rejestrach zwiększyła się o 33 tys. Ponownie przekroczyliśmy granicę 800 tys. osób bez pracy - wskazuje w komentarzu Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Mamy do czynienia z dwoma czynnikami. Przede wszystkim obserwujemy od jakiegoś czasu spowolnienie na rynku pracy. Nie jest to jeszcze alarmujące zjawisko, jednak po kilkunastu miesiącach ciągłych spadków zatrudnienia oraz dość wyraźnym wzroście kosztów pracy, firmy zaczęły poważniej wygaszać kontrakty terminowe. Jednocześnie, gdy pracownicy się zwalniają firmy nie rekrutują. Widać to szczególnie w zgłaszanych do urzędów pracy ofertach pracy. Tych w czerwcu było rekordowo mało (~26 tys.). W lipcu ich liczba wzrosła do 33 tys., jednak nadal odbiega wyraźnie od średniej z ostatnich 12 miesięcy – 60 tys. zauważa analityk Lewiatana.

Drugim czynnikiem, który wpłynął na wzrost bezrobocia jest zmiana ustawy dotyczącej działania urzędów pracy. Zmiana przepisów prawa obnażyła dotychczasową fikcję. Przed czerwcem 2025 r., gdy urząd pracy oferował bezrobotnemu jakąkolwiek formę aktywizacji (staż, szkolenie, roboty publiczne itd.), po przyjęciu przez bezrobotnego oferty był wykreślany z rejestrów. Gdy forma aktywizacji nie znalazła uznania w oczach bezrobotnego urząd pozbawiał osobę statusu bezrobotnego. W obu przypadkach bezrobotny „znikał” z rejestrów chociaż nadal był bezrobotnym. Obecnie urząd nie może wykreślić bezrobotnego po odmowie przyjęcia oferty. Stąd ten dość wyraźny wzrost liczby osób pozostających w rejestrach. Jeśli do tego dodamy ułatwiony sposób rejestracji, czyli rejestrację przez Internet, to widzimy, że stopa bezrobocia się po prostu urealniła - tłumaczy Mariusz Zielonka.

ISBnews, materiały prasowe, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zamkną główny dworzec kolejowy stolicy! Na tydzień

Kujmy u Trumpa żelazo, póki gorące

Rozwój OZE to prosta droga do braków energii

»»Zboże z Ukrainy zalewa nasz rynek. Gdzie jest rząd? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!