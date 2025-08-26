Gest wobec USA? Indie ograniczą zakupy rosyjskiej ropy

Indyjskie rafinerie planują ograniczyć w nadchodzących tygodniach zakupy rosyjskiej ropy - przekazała we wtorek agencja Bloomberga dodając, że jest to skromne ustępstwo wobec jastrzębich polityków z Waszyngtonu, a także sygnał, że Delhi nie zamierza zrywać stosunków z Moskwą.

Zdaniem agencji Indie mogą zmniejszyć zakupy o około 20 proc.

USA dążące do zmniejszenia deficytu handlowego z Indiami zwiększyły presję na Indie w kwestii rosyjskiej ropy i zapowiedziały wzrost ceł na amerykański import z tego kraju. Podwyżki ceł (z 25 do 50 proc.) mają wejść w życie w środę.

Bloomberg sądzi jednak, że jeśli Indie osiągną porozumienie handlowe z Trumpem, USA mogą złagodzić wywieraną na Delhi presję.

Indie gwałtownie zwiększyły zakupy rosyjskiej ropy po agresji Rosji na Ukrainę. O ile przed 2022 r. importowały minimalne ilości surowca, to obecnie odpowiadają za 37 proc. eksportu rosyjskiej ropy i są obok Chin jej największym odbiorcą.

W ubiegłym tygodniu Indie i Rosja uzgodniły wzmocnienie relacji handlowych. Minister spraw zagranicznych Indii Subrahmanyam Jaishankar oświadczył podczas wizyty w Moskwie, że Delhi chcą zwiększyć eksport do Rosji, zwłaszcza leków, oraz produktów spożywczych i tekstylnych.

PAP, sek

