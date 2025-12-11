Jak na giełdzie zarobić 100 tys. zł w sześć godzin?

Przeprowadzone w środę transakcje na akcjach spółki PKP Cargo podlegają analizie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - poinformowała w czwartek KNF. W środę kurs spółki spadł o 9 proc.; tego dnia wiceszef rady nadzorczej PKP Cargo Marcin Wojewódka sprzedał, a potem kupił ponad 91,7 tys. akcji spółki. „To już druga podobna manipulacja cena akcjami spółek skarbu państwa w ostatnim czasie. Kilka tygodni temu ,,cuda” działy się z kursem spółki Energa. To jakaś masakra. GPW przestaje być bezpiecznym miejscem dla inwestorów” – alarmuje poseł PiS Michał Moskal.

Jak Marcin Wojewódka handlował akcjami PKP Cargo

W środę kurs akcji PKP Cargo na otwarciu sesji wynosił 12,88 zł, a na zamknięciu spadł o 9,06 proc. do 11,65 zł. Obroty wyniosły 20,2 mln zł. W trakcie notowań, dziesięć minut przed południem, PKP Cargo opublikowało raport bieżący, w którym poinformowało, że wiceprzewodniczący rady nadzorczej spółki Marcin Wojewódka sprzedał 91 tys. 703 akcje PKP Cargo średnio po 12,56 zł za papier. Po zakończeniu notowań na GPW spółka przekazała, że Marcin Wojewódka kupił 91 tys. 703 akcje PKP Cargo po średniej cenie 11,53 zł.

„Środowe transakcje na akcjach spółki PKP Cargo podlegają analizie Urzędu KNF z punktu widzenia przepisów Rozporządzenia MAR” - napisała KNF na platformie X.

Rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulations) dotyczy nadużyć na rynku finansowym, np. wykorzystywania informacji poufnych.

W czwartek na otwarciu sesji o godz. 9.08 kurs PKP Cargo urósł o 9,7 proc. do 12,78 zł.

Z raportów bieżących spółki wynika, że Wojewódka, jako osoba pełniąca obowiązki zarządcze, będąc wtedy p.o. prezesa zarządu PKP Cargo, po raz pierwszy poinformował o kupnie akcji przewoźnika w maju 2024 roku. Kupił wtedy 2 tys. akcji po 13,97 zł.

Poseł PiS: GPW przestaje być bezpiecznym miejscem dla inwestorów

Reakcja UKNF nastąpiła po wieczornym alercie na mediach społecznościowych w sprawie transakcji akcjami PKP Cargo, dokonywanych przez wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP Cargo.

Pan Wojewódka, wcześniej prezes PKP Cargo, a teraz wiceprzewodniczący rady nadzorczej tej firmy sprzedał dzisiaj cały wolumen posiadanych przez siebie akcji za ponad 1 mln zł. Rynek na sprzedaż akcji PKP Cargo przez insajdera zareagował bardzo mocno. Kurs akcji PKP Cargo drastycznie poszybował w dół. Co robi Pan Wojewódka? Odkupuje swój wolumen akcji pod koniec dnia na GPW po zdecydowanie niższej cenie. Efekt jest taki, że po dzisiejszym jednodniowym tradingu ma taką samą ilość akcji PKP Cargo jak miał wczoraj, ale w kieszeni prawie 100 000 zł (!!!) więcej. I to wszystko pod nosem ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka – alarmował poseł PiS Michał Moskal.

To już druga podobna manipulacja cena akcjami spółek skarbu państwa w ostatnim czasie. Kilka tygodni temu ,,cuda” działy się z kursem spółki Energa. To jakaś masakra. GPW przestaje być bezpiecznym miejscem dla inwestorów, a staje się czymś na wzór ustawionego kasyna, w którym uczciwy inwestor straci. Będę interweniował – zapowiadał poseł Michał Moskal.

PKP Cargo za rządów Tuska tonie w problemach

PKP Cargo wypracowało w trzecim kwartale 2025 r. 7,5 mln zł zysku i 36,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej. W okresie dziewięciu miesięcy 2025 r. Grupa PKP Cargo wypracowała 90,8 mln zł zysku operacyjnego, przy jednoczesnej stracie netto na poziomie 10,4 mln zł. Przychody z tytułu umów z klientami wyniosły 2,76 mld zł.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-procentowym udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze – 54,91 proc.

W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki. Także w lipcu ub.r. zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki, w efekcie czego zatrudnienie spadło o 3665 pracowników. Obecnie PKP Cargo zatrudnia ok. 10 tys. osób. Na początku czerwca br. PKP Cargo po raz kolejny poinformowało, że zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe. Tym razem zwolnienia miałyby objąć do 1041 pracowników w 2025 r. oraz do 1388 w 2026 r. W połowie września tego roku PKP Cargo podało, że ostatecznie w 2025 r. zwolni do 500 osób w ramach zwolnień grupowych.

