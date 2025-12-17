Insider trading akcjami Energi? KNF używa najcięższej broni

KNF złożyła zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wykorzystaniu informacji poufnej w obrocie akcjami Energi - podała Komisja w komunikacie. Postępowanie wyjaśniające ma na celu ustalenie okoliczności zdarzeń zw. z informacją poufną Orlenu dot. zwiększenia zaangażowania w Energę.

Jak podano, Komisja podjęła środki prawne w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów Rozporządzenia 596/2014, w związku z transakcjami zawartymi w obrocie akcjami Energa.

27 listopada KNF wydała – z upoważnienia Przewodniczącego Komisji, zarządzenia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw w zakresie wykorzystania informacji poufnych w obrocie akcjami spółki, a także bezprawnego ujawnienia informacji poufnych dotyczących akcji spółki.

28 listopada złożono zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wykorzystaniu informacji poufnej w obrocie akcjami spółki poprzez nabywanie jej akcji, w okresie poprzedzającym publikację informacji poufnej, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. a Rozporządzenia 596/2014.

28 listopada Komisja zwróciła się do firm inwestycyjnych z żądaniami dokonania blokady rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych osób, których transakcje wskazują na potencjalne wykorzystanie informacji poufnej.

Informacja „silnie cenotwórcza”

Postępowanie wyjaśniające ma na celu ustalenie wszystkich okoliczności zdarzeń, do których doszło w obrocie akcjami spółki w związku z opóźnioną informacją poufną, opublikowaną przez Orlen po zamknięciu sesji giełdowej 26 listopada 2025 roku, w raporcie bieżącym nr 65/2025.

Dodano, że informacja poufna dotyczyła rozpoczęcia działań zmierzających do zwiększenia przez Orlen zaangażowania w Energę do 100 proc. kapitału zakładowego w ramach zaproszenia pozostałych akcjonariuszy spółki do składania ofert sprzedaży akcji Energi. Informacja ta miała silnie cenotwórczy charakter.

Michał Moskal: to najcięższy kaliber działań, a nie rutynowa kontrola

Poseł PiS Michał Moskal komentując decyzje KNF napisał:

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o: – złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu wykorzystania informacji poufnej przy obrocie akcjami Energa SA – żądaniu blokady rachunków maklerskich i pieniężnych osób, których transakcje wskazują na insider trading To najcięższy kaliber działań, a nie rutynowa kontrola.

Autor wpisu przedstawił również własny, hipotetyczny opis wydarzeń wokół obrotu akcjami Energi.

Będę pilnował aby ta sprawa została wyjaśniona do końca – deklaruje poseł PiS.

PAP Biznes, X, oprac. sek

