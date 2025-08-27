Agencji Rozwoju Przemysłu z nowym prezesem

Rada nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, wyłoniła nowego prezesa zarządu ARP, którym został Bartłomiej Babuśka, podała Agencja. Stanowisko wiceprezesa zarządu ARP objął Marek Zaleśny.

„Pan Bartłomiej Babuśka pełnił obowiązki prezesa zarządu od 28 lipca 2025 roku, po tym, jak dotychczasowy prezes zarządu ARP S.A. Wojciech Balczun złożył rezygnację ze stanowiska, obejmując następnie funkcję ministra aktywów państwowych” - czytamy w komunikacie.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa oraz wiceprezesa zarządu (odpowiedzialnego za obszar inwestycji) wspólnej VII kadencji zostało ogłoszone przez radę nadzorczą 5 sierpnia 2025 roku.

ARP to spółka Skarbu Państwa (działająca w ramach Grupy PFR), która zajmuje się działaniami wspierającymi rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

ISBnews

