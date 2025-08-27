Ziemia rolna wciąż drożeje

Ceny ziemi rolnej rosną z kwartału na kwartał. Nie inaczej jest w przypadku gruntów ornych trzeciej i czwartej klasy. Jak podał GUS, uśredniona cena rynkowa hektara takiej działki wynosi 73 560 złotych. Są jednak i takie regiony, w których na nieruchomość rolną o identycznej powierzchni trzeba wydać blisko 100 tysięcy.

Poziom cen zależy od lokalizacji i jakości gruntów. Najdrożej jest w Wielkopolsce, na Podlasiu i w województwie kujawsko-pomorskim. To tereny, na których rolnictwo jest najbardziej intensywne, a popyt na grunty wysoki.

Są też miejsca, w których ziemia jest znacznie tańsza niż średnia krajowa. Najmniej, bo zaledwie 40 tysięcy złotych, kosztuje hektar pola w Zachodniopomorskiem – to aż dwu i półkrotnie mniej niż w okolicach Poznania. Równie tanio jest na Podkarpaciu, a także w województwach lubuskim i świętokrzyskim.

