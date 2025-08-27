Materiały samoprzylepne i konwerting - precyzja w każdym detalu

Materiały samoprzylepne stanowią fundament wielu nowoczesnych procesów produkcyjnych. Ich wszechstronność i efektywność sprawiają, że są niezastąpione w wielu branżach, od motoryzacji po elektronikę. Firma CVGS specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie konwertingu tych materiałów, oferując szeroki wachlarz usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Konwerting – dostosowanie materiałów do specyficznych potrzeb

Konwerting to proces przekształcania surowych materiałów w gotowe produkty, które spełniają określone wymagania aplikacyjne. Firma CVGS oferuje kompleksowe usługi konwertingu, obejmujące m.in.:

· Wykrawanie (die-cut i kiss-cut): Precyzyjne wycinanie detali z taśm, pianek, korka, mikrogumy i innych materiałów za pomocą technologii wykroju rotacyjnego oraz pras typu flatbed.

· Laminacja: Łączenie różnych materiałów z warstwami adhezyjnymi, aby otrzymać materiały samoprzylepne lub połączenie ze sobą różnych materiałów.

· Rozwarstwianie materiałów: Poprzeczne cięcie materiałów w celu uzyskania cieńszych arkuszy bądź płyt o wymaganej grubości.

· Szpulowanie i cięcie wzdłużne: Cięcie materiału w formie log-rolli na mniejsze rolki o szerokości wymaganej przez klienta.

· Produkcja w cleanroom: Wykonywanie procesów produkcyjnych w kontrolowanym środowisku, zapewniającym minimalny poziom zanieczyszczeń.

Dowiedz się więcej: konwerting materiałów samoprzylepnych.

Technologie wykrawania - die-cut i kiss-cut

• Die-cut to metoda wykrawania, w której wszystkie warstwy materiału są przecinane jednocześnie. Technologia świetnie sprawdza się przy produkcji elementów wymagających indywidualnego dopasowania i estetycznego wykończenia.

• W przypadku metody kiss-cut nóż tnący przecina tylko warstwę wierzchnią materiału wraz z klejem, pozostawiając nienaruszony liner ochronny. To rozwiązanie szczególnie cenione za precyzję i powtarzalność.

• Fingerlift to dodatkowe udogodnienie techniczne, które ułatwia zdjęcie linera i aplikację wykroju. Specjalnie zaprojektowane „skrzydełka” lub wypustki mogą mieć różne rozmiary i kształty, a ich zastosowanie znacząco przyspiesza proces montażu detali.

Cleanroom - produkcja w kontrolowanym środowisku

Firma CVGS dysponuje specjalistycznym środowiskiem cleanroom, które pozwala na przeprowadzanie procesów produkcyjnych w kontrolowanych warunkach. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie wysokiej jakości produktów, spełniających rygorystyczne normy branżowe.

Podsumowując, firma CVGS, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zaawansowanej technologii, oferuje kompleksowe usługi konwertingu materiałów samoprzylepnych.

Artykuł sponsorowany