„To, co się stało, nie zwiększa powagi państwa polskiego. Sądzę, że ten dokument wyciekł z MSZ. Poziom tego dokumentu był naprawdę uwłaczający wszelkiej powadze państwa polskiego” — powiedział były premier Mateusz Morawiecki we wtorek w Radiu Zet.

Były premier Mateusz Morawiecki był gościem Bogdana Rymanowskiego. W porannej rozmowie mówił o „instrukcjach”, jakie MSZ przesłał do Kancelarii Prezydenta przed wyjazdem Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych.

Szansa dla prezydenta Karola Nawrockiego

„Prezydent Nawrocki ma szansę w różnych obszarach negocjować z Donaldem Trumpem, a obecny premier nie jest w stanie zapukać do Białego Domu” — stwierdził były premier w Radiu Zet.

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki uda się we wtorek do USA ze swoją pierwszą wizytą zagraniczną jako prezydent Polski; w środę odwiedzi Waszyngton, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Prezydenci mają rozmawiać o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym Polski, a także o sytuacji w Ukrainie.

