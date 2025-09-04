Niepozorna roślina z dużą dopłatą

Każde gospodarstwo o powierzchni powyżej dziesięciu hektarów musi wprowadzać urozmaicenie na polach, czyli stosować zmianowanie i dywersyfikację upraw. Jednym z prostszych sposobów, aby to osiągnąć i jednocześnie otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jest wysiew roślin strączkowych.

Mają one strategiczne znaczenie w produkcji pasz, a przy tym pomagają rolnikom spełnić wymogi normy GAEC 7 dotyczącej różnorodności upraw na gruntach ornych.

Dla kogo?

Zasady te obowiązują gospodarstwa o powierzchni powyżej dziesięciu hektarów i mają na celu zachowanie potencjału produkcyjnego gleby. Dodatkową zachętą są płatności związane z produkcją – przysługujące do powierzchni upraw roślin strączkowych na nasiona.

Przeznaczenie

Chodzi o: bobik, groch siewny, łubin biały, wąskolistny i żółty oraz o soję zwyczajną. Warunkiem otrzymania płatności jest dokonanie zbioru nasion. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaznacza, że dopłaty dotyczą również mieszanek tych roślin, z wyjątkiem mieszanek zawierających inne gatunki niż wyżej wymienione.

gs, jb

