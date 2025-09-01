500 zł kary dla właścicieli psów. Kiedy ją zapłacisz?

Nawet 500 zł do zapłaty mają właściciele psów, którzy nie dopełnią jednego, drobnego obowiązku. Problemu nie mają tylko ci, którzy posiadają odpowiednie dokumenty dotyczące zdrowia swojego pupila.

Mandat 500 zł może niemile zaskoczyć właściciela psa. Policja może go nałożyć, gdy pomimo obowiązku, zwierzę nie zostało zaszczepione na wściekliznę. Nie brak osób, które zapominają, że mają 12 miesięcy na odnowienie szczepienia.

Dokument, który warto mieć

Komplet zabiegów weterynaryjnych i ich aktualność można poświadczyć stosownym dokumentem z gabinetu specjalisty lub w książeczce zdrowia psa. Wymóg nakładany jest przede wszystkim na posiadaczy psów, ale w pewnych przypadkach obejmuje on również koty. Dotyczy to tych zwierząt, które zamieszkują obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny.

Kiedy zaszczepić psa na wściekliznę?

Polskie prawo jasno wskazuje – gdy pies przekroczy trzeci miesiąc życia, musi zostać zaszczepiony przez weterynarza. Zabieg ten należy regularnie powtarzać. Do przeprowadzania kontroli upoważniona jest policja. Funkcjonariusze sprawdzają aktualność szczepień, gdy sami nabiorą podejrzeń w tym zakresie, lub w odpowiedzi na doniesienia osób trzecich, np. sąsiadów zaniepokojonych stanem zdrowia zwierząt.

Oprac. GS

Źródło: biznes.interia.pl

