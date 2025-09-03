Polskie centrum biznesowe na Ukrainie! Umowa w Karpaczu
Listy intencyjne o współpracy parlamentarnej regionów oraz utworzeniu dolnośląsko-dniepropietrowskiego centrum gospodarczego podpisali podczas odbywającego się w Karpaczu Forum Ekonomicznego przedstawiciele samorządu Dolnego Śląska oraz ukraińskiego obwodu dniepropietrowskiego.
Listy intencyjne oraz kontrakt wykonawczy dotyczący uruchomienia dolnośląsko-dniepropietrowskiego centrum gospodarczego w Ukrainie to realizacja ubiegłorocznej zapowiedzi o współpracy gospodarczej pomiędzy regionami. Współpraca ma dotyczyć odbudowy regionu zniszczonego w wyniku rosyjskiej inwazji.
Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz podkreślił, że wymiernym efektem Forum Ekonomicznego w Karpaczu są spotkania ze stroną ukraińską oraz zacieśnienie współpracy w postaci podpisania listów intencyjnych.
W ubiegłem roku z przedstawicielami obwodu dniepropietrowskiego podpisaliśmy porozumienie o współpracy, które wskazywało szereg konkretnych punktów do realizacji, tak aby poprawić współprace gospodarczą – mówił Gancarz.
Jednym z zapisów ubiegłorocznego porozumienia był szkolenia dla dolnośląskich przedsiębiorców z prawa zamówień publiczny, taka aby mogli startować w przetargach na obsługę wymiany handlowej i pomocy humanitarnej na Ukrainie. Zorganizowano też na Dolnym Śląsku konferencję dla ukraińskich przedsiębiorców oraz tamtejszych podmiotów publicznych.
Gancarz podkreślił, że do czasu zakończenia wojny odbudowa Ukrainy nie będzie możliwa. – Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby prowadzić wymianę handlową i gospodarczą. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygotowywać kolejne projekt gospodarcze i temu będzie służyć biuro dolnośląsko-dniepropietrowskiego centrum gospodarczego, powstanie ono w Dniepropietrowsku – mówił marszałek.
Vitalii Zhmurenko prezes Dniepropietrowskiej Izby Handlowo-Przemysłowej podkreślił, że podpisane we wtorek listy intencyjne otwierają kolejny etap współpracy. - To przyczynek do jeszcze większego rozwoju współpracy biznesowej naszych regionów – powiedział Zhmurenko.
pap, jb
