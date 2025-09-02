"Antyzachodnia koalicja przywódców". Podpisano 20 dokumentów

Przywódcy dwóch reżimów – Władimir Putin i Xi Jinping – spotkali się we wtorek w Pekinie, by zamanifestować jedność w obliczu globalnych napięć. Obaj dyktatorzy podkreślali, że relacje między Rosją a Chinami osiągnęły „bezprecedensowy poziom”. W rzeczywistości spotkanie to pokazuje ich wspólne dążenie do podważenia demokratycznego ładu światowego i zastąpienia go autorytarną wizją, w której prawa człowieka i wolności obywatelskie nie mają znaczenia.

Putin, izolowany na arenie międzynarodowej z powodu trwającej napaści na Ukrainę i odpowiedzialności za śmierć tysięcy cywilów, próbuje w Pekinie udowodnić, że Rosja nie została całkowicie wyrzucona poza margines. Podkreślając „strategiczny charakter więzi” z Chinami, rosyjski dyktator desperacko szuka wsparcia finansowego i politycznego, by kontynuować wojnę.

Xi, cytowany w komunikacie MSZ w Pekinie, ocenił, że stosunki chińsko-rosyjskie „wytrzymały próbę burzliwej sytuacji międzynarodowej” i stanowią „wzorcowy model” relacji między dużymi krajami.

II Wojna Światowa jako dziedzictwo zwycięstwa

Obaj przywódcy odwoływali się także do II wojny światowej, próbując przywołać historyczne „dziedzictwo zwycięstwa”. Jest to szczególnie oburzające, gdyż to właśnie Putin prowadzi dziś agresywną wojnę napastniczą, przypominającą najczarniejsze karty historii XX wieku. W jego ustach słowa o „hołdzie dla dokonań narodów” brzmią jak bluźnierstwo wobec ofiar jego własnej polityki.

Chiny i Rosją chcą globalnego zarządzania. Warunki

Chiński przywódca podkreślił, że zaproponowana przez niego w Tiancinie „inicjatywa w zakresie globalnego zarządzania” promuje „ustanowienie bardziej sprawiedliwego i równego systemu” oraz zakłada współpracę ze wszystkimi krajami o „podobnych poglądach”.

Finansowanie wojny

Spotkaniu towarzyszyło podpisanie ponad 20 dokumentów dotyczących współpracy w sektorach takich jak energetyka, lotnictwo, sztuczna inteligencja czy rolnictwo. Chiny, deklarujące oficjalnie neutralność wobec wojny, faktycznie finansują machinę wojenną Putina, kupując rosyjską ropę i dostarczając technologii podwójnego zastosowania.

Komunistyczne władze w Pekinie deklarują neutralną postawę wobec inwazji Rosji na pełną skalę na Ukrainę, jednocześnie zacieśniając relacje z Moskwą. Podobnie jak Indie, Chiny wydają miliardy dolarów na zakup rosyjskiej ropy.

W środę na zaproszenie Xi, Putin weźmie udział w defiladzie wojskowej, która rozpocznie się o godz. 9 czasu miejscowego (godz. 3 w Polsce). Na obchody przyjedzie również przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un.

pap, jb

