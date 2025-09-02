Gigantyczna podwyżka za odpady. O 30 proc. więcej w znanym mieście!

Od poniedziałku o około 30 proc. wzrośnie w Krakowie opłata za odbiór odpadów komunalnych. W przypadku śmieci posegregowanych stawka zwiększy się z 27 do 35 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, a odpadów nieposegregowanych - z 54 do 70 zł od mieszkańca.

Jak twierdzi krakowski magistrat, mimo podwyżki, opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów to 55 proc. maksymalnej stawki dopuszczonej ustawą. O zmianie wysokości opłat zdecydowali na lipcowej sesji radni większością 24 głosów (KO i Nowa Lewica). Przeciwko było 17 radnych (PiS i Kraków dla Mieszkańców).

sk, jb

