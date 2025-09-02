Jutro Komisja Europejska podpisze Mercosur. Buda: Polski rząd bierny

Komisja Europejska w środę przyjmie umowę o wolnym handlu z blokiem państw Ameryki Południowej, Mercosur - poinformowała we wtorek rzeczniczka KE Paula Pinho. Następnie porozumienie z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem będą musiały zaakceptować kraje członkowskie. Posłowie alarmują: „Potwierdza się! Przyspieszenie w sprawie MERCOSUR! Polski rząd bierny!” - komentuje sprawę europoseł PiS Waldemar Buda. „Można wprost porównać umowę z Mercosur, czy to co się dzieje z Ukrainą, do żywnościowego Nord Stream 2” - powiedziała poseł PiS Anna Gembicka na antenie wPolsce24.pl.

KE ogłosiła w grudniu 2024 r. zakończenie trwających od blisko 25 lat rozmów z krajami południowoamerykańskimi na temat treści umowy. Następnie strona unijna przystąpiła do przeglądu prawnego porozumienia i tłumaczenia go na języki narodowe.

Tusk nie zrobił nic

Choć premier Donald Tusk deklarował, że jest przeciwnikiem szkodliwej dla Polski umowy z Mercosur, to nic nie zrobił, aby ją blokować.

Potwierdza się! Przyspieszenie w sprawie MERCOSUR! Polski rząd bierny! — napisał w na platformie X europoseł PiS Waldemar Buda.

Umowa z Mercosur umożliwia tani import żywności do UE, nie spełniającej unijnych standardów, co zwiększa koszty produkcji dla europejskich rolników.

Dla Niemiec

Eksperci ostrzegają, że umowa zagrozi europejskiemu rolnictwu, a zyska na niej głównie niemiecki przemysł maszynowy.

Poseł Gembicka porównała umowe Mercosur do „żywnościowego Nord Stream 2”

Ratyfikacja umowy Mercosur wymaga zgody PE i Rady UE, a w przypadku objęcia kompetencji krajowych – także parlamentów wszystkich państw, przy czym możliwe jest jej podzielenie na część unijną i mieszaną.

Można wprost porównać umowę z Mercosur, czy to, co się dzieje z Ukrainą, do żywnościowego Nord Stream 2. Unia Europejska powinna wyciągnąć wnioski z tych poprzednich błędów, które popełniła w energetyce. Z uzależniania się od rosyjskiego gazu. Tymczasem widzimy, że żadnych wniosków nie wyciągnięto - relacjonuje portal wpolityce.pl

Fatalne skutki umowy

Gembicka została zapytana o umowę z krajami Mercosur. Opowiedziała także o zagrożeniach, jakie ze sobą niesie.

Niestety w dłuższej perspektywie to doprowadzi do tego, że będzie w Polsce coraz mniej gospodarstw. Coraz więcej rolników będzie rezygnowało z prowadzenia działalności, jeżeli ta opłacalność będzie jeszcze mniejsza. Mamy najniższe ceny zbóż od 20 lat. Sytuacja jest tragiczna. Wyśrubowane normy, a do tego do liberalizację handlu z Ukrainą. Jak informował ostatniego dnia polskiej prezydencji minister Siekierski, były minister rolnictwa, Komisja Europejska wynegocjowała liberalizację handlu z Ukrainą. Mimo że słyszeliśmy i pan premier Kosiniak-Kamysz oraz pan premier Tusk wychodzili na mównicę, mówili: „Żadnej liberalizacji handlu nie będzie”. Oczywiście okazało się inaczej. To właśnie ostatniego dnia polskiej prezydencji Komisja Europejska takie decyzje podjęła. Prace musiały się w czasie polskiej prezydencji toczyć — pytuje jej wypowoedz portal wpolityce

Gembicka wyraziła obawę, że umowa z Mercosur doprowadzi do upadku polskiego rolnictwa. Kolejnym problemem będzie żywność z Ukrainy.

wpolityce, wpolsce24,pap, jb