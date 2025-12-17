Giorgia Meloni podkłada nogę Niemcom w sprawie Mercosur
Premier Włoch Giorgia Meloni uznała, że przedwczesne jest mówienie o możliwości podpisania porozumienia z blokiem Mercosur w najbliższych dniach. W wystąpieniu w parlamencie w środę podkreśliła, że konieczny jest pakiet dodatkowych kroków na rzecz ochrony rolnictwa. Sobotnia podróż przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen do Brazylii w sprawie podpisanie porozumienia UE z krajami Mercosur staje się więc bezprzedmiotowa.
Włochy są jednym z krajów zgłaszających zastrzeżenia do umowy Unii Europejskiej z Mercosur, międzynarodową organizacją gospodarczą Ameryki Południowej, zrzeszającą Argentynę, Brazylię, Paragwaj, Urugwaj, Boliwię.
Szefowa włoskiego rządu powiedziała w Izbie Deputowanych w Rzymie: - Uważamy, że podpisanie porozumienia w najbliższych dniach, co rozważano, jest wciąż przedwczesne. Trzeba poczekać na to, aż dopracowany będzie pakiet dodatkowych kroków w ramach ochrony naszego sektora rolnego, a następnie zostanie zilustrowany i przedyskutowany z naszymi rolnikami.
Włochy proszą o czas
To nie oznacza, że Włochy zamierzają blokować lub się sprzeciwiać, ale chcą zaaprobować porozumienie dopiero wtedy, kiedy będzie zawierać wzajemne gwarancje dla naszego sektora rolnego - wyjaśniła.
Bardzo ufam, że wraz z początkiem nowego roku wszystkie te warunki zostaną spełnione - zadeklarowała.
Również szef włoskiego MSZ, wicepremier Antonio Tajani powiedział w środę o możliwości podpisania porozumienia w styczniu.
