Prezydent: potrzebujemy rozważnej obecności państwa w gospodarce

Potrzebujemy rozważnej i świadomej obecności państwa w polskiej gospodarce i w systemie przedsiębiorczości – podkreślił w poniedziałek w Poznaniu Karol Nawrocki podczas Poznańskiego Kongresu Gospodarczego. Drugi z gości kongresu marszałek Sejmu Szymon Hołownia akcentował z kolei rosnąca rolę Polski w Europie.

Poznański Kongres Gospodarczy to, według organizatorów wydarzenia, inicjatywa, której celem jest wykorzystanie potencjału Wielkopolski dla rozwoju całego kraju. Dwudniowe spotkanie ma być największą imprezą gospodarczą w Polsce Zachodniej. W tym roku wydarzenie to zgromadziło ok. 2 tys. osób.

„Polska ma tak wielką wartość, że powinniśmy poddawać ją refleksji także w kontekście gospodarczym w długiej perspektywie. Po to jest ten kongres i tak wielu (obecnych tu - PAP) wspaniałych ludzi ze świata biznesu, ze strony fundacji, organizacji społecznych, organizacji charytatywnych” – powiedział Karol Nawrocki w trakcie otwarcia wydarzenia.

Jesteśmy 20. gospodarką na świecie

Przypomniał, że Polska właśnie dołączyła do najbardziej rozwiniętych gospodarek świata.

„Jesteśmy 20. gospodarką na świecie. Uznaję to także za mój osobisty sukces w kwestiach dyplomacji, nie przedsiębiorczości, że prezydent Donald Trump zaprosił prezydenta Polski do uczestnictwa w spotkaniu grupy G20. To nasze wspólne zobowiązanie i wspólna praca polskiego prezydenta, polskich dyplomatów, aby wykorzystać ten sukces w przyszłym roku podczas spotkania państw uczestników grupy G20” – powiedział.

Karol Nawrocki zauważył przy tym, że obecny sukces polskiej gospodarki „często odbywał się przy pomocy polityków, ale bardzo często także wbrew politykom i wbrew rządowi albo niezależnie od tego, jak wyglądała praca rządu, jak wyglądał tryb polskiej legislacji”.

„To polscy przedsiębiorcy i polscy pracownicy, ludzie pracy i ludzie biznesu wypracowali sytuację, w której jesteśmy dzisiaj. To zasługa naszej narodowej wspólnoty i tego, że jesteśmy pracowici, przedsiębiorczy i innowacyjni. To wasz sukces, drodzy państwo - tych, którzy całe życie pracują na dobrobyt Rzeczypospolitej” – mówił do zgromadzonych.

Potrzeba rozważnej obecności państwa w gospodarce i wielkich idei

Nawrocki zapewnił, że będzie wspierał dobre rozwiązania służące gospodarce i polskiej przedsiębiorczości.

Potrzebujemy rozważnej i świadomej obecności państwa w polskiej gospodarce i w systemie przedsiębiorczości. Polska przedsiębiorczość potrzebuje i od prezydenta, i od klasy politycznej także wielkich idei, wielkich kół zamachowych polskiej gospodarki – powiedział.

Wskazał, że taką wielką ideą jest Centralny Port Komunikacyjny - realizowany w formie, w jakiej został opracowany za czasów rządu PiS.

Potrzebujemy CPK, który będzie budził także potencjał w polskich powiatach, w polskich gminach; w Polsce lokalnej. W Polsce powiatowej i w Polsce regionalnej jest wciąż duży, nieobudzony potencjał polskiej przedsiębiorczości – zaznaczył.

Karol Nawrocki wskazał, że rewolucję technologiczną wesprzeć powinien Fundusz Rozwoju Technologii Przełomowych. Polskie przedsiębiorstwa i polska gospodarka wymagają też rozwoju portów i zagospodarowania tras śródlądowych. Zaznaczył, że rozwój gospodarczy kraju nie może odbywać się w oderwaniu od potrzeb jego mieszkańców.

„Musimy pamiętać w biznesie, w patriotyzmie gospodarczym, w działalności administracyjnej, publicznej i państwowej, że człowiek jest wartością samą w sobie. Wszyscy powinniśmy być zobowiązani do tego, aby budować naszą przedsiębiorczość, nasz biznes, siłę i potencjał państwa polskiego z myślą o jego obywatelach, bo tylko wówczas to wszystko ma sens” – podkreślił Karol Nawrocki.

Hołownia: Inicjatywa Trójmorza ma głęboki sens

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w swoim wystąpieniu na Poznańskim Kongresie Gospodarczym podkreślał wagę potencjału gospodarczego państw Nordyckich oraz Bałtyckich. Wskazał przy tym, że wspólny PKB tych krajów odpowiada PKB Rosji. - Powinniśmy budować dzisiaj naszą politykę północną. Naszą politykę południową. Zwrócić się ku tej osi wertykalnej, bo na niej możemy oprzeć dzisiaj - wydaje się - dużo więcej niż na tej osi wschód-zachód - mówił.

„Dzisiaj potrzebujemy w Polsce i nie tylko, w Europie, Polski silnej w UE, Polski silnej w NATO, Polski silnej w Trójmorzu, w bukaresztańskiej dziewiątce, we wszystkich formatach, które można sobie wyobrazić. Ale dzisiaj musimy przywracać, również przez nasze kontakty gospodarcze, świadomość, że Polska jest państwem bałtyckim, że Polska jest państwem północnej Europy, a nie tylko Europy Wschodniej” - powiedział.

Hołownia akcentował, że nasz kraj jest już tak postrzegany przez partnerów.

Marszałek przyznał, że zmienił swój stosunek do inicjatywy Trójmorza, którą niegdyś postrzegał, jako „koncept ideologiczny”. - Ale jak porozmawiałem, z tymi, którzy są aktorami w tym procesie. Jak porozmawiałem z przedstawicielami innych państw i zobaczyłem jak im na tym zależy, żeby być z Polską w tym sojuszu (…) zrozumiałem, że w Trójmorze musimy zainwestować więcej - powiedział.

Polityk przekonywał także, że w obecnych „trudnych czasach” nasz kraj jest i może być „silnym liderem”. - Wszyscy podkreślają silną rolę Polski w dzisiejszym świecie. W Europie oglądają się na Polskę: co Polska zrobi, co Polska powie, jaki ton nada Polska - mówił marszałek.

Dodał, że nasz kraj „wypracował wspólnym wysiłkiem nieprawdopodobny wręcz skok rozwojowy, finansowy, pozycję”. - Spójrzmy czasem na siebie, oczami tych, którzy patrzą na nas z zazdrością. Nie patrzmy na siebie z nienawiścią. Spróbujmy popatrzeć na siebie z dumą, nie pychą, z dumą - powiedział.

Wydatki na obronność inwestycją a nie wydatkiem

Mówiąc o wyzwaniach i szansach stojących przed Polską, marszałek sejmu wyraził pogląd, iż wydatki na obronność mogą być „kołem napędowym, inwestycją nie wydatkiem”. - Jeżeli zostaną w sensowny sposób spożytkowane, tu dla polskiej gospodarki, nie tylko po to żeby budować budżety naszych sojuszników - powiedział. Wspomniał przy tym o unijnej inicjatywie SAFE, dotyczącej niskooprocentowanych pożyczek na rozwój obronności europejskiej, i nazwał ją wielkim polskim sukcesem.

Poznański Kongres Gospodarczy promowany jest, jako miejsce rozmów o przyszłości Wielkopolski, Polski i świata. Podejmowane w jego trakcie spotkania i dyskusje dotyczą wyzwań gospodarczych, finansowych, ekonomicznych i społecznych.

W 2024 roku kongres zgromadził ponad 1,7 tys. uczestników i 200 panelistów.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ordynarne kłamstwo Tuska w sprawie ETS2

Bank Santander zwróci klientom skradzione z kont kwoty

26 km bez zakrętów - gdzie jest taka szosa? [ZDJĘCIA]

»»Deficyt budżetowy rośnie do 300 mld – ekspert bije na alarm! – oglądaj wywiad z Januszem Szewczakiem w telewizji wPolsce24