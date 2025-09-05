Będzie „wojna cyfrowa” Ameryki z Europą?

Prezydent USA Donald Trump zagroził, że podejmie odwet na Unii Europejskiej, jeśli ta utrzyma ogłoszoną w piątek przez Komisję Europejską karę dla koncernu Google za złamanie prawa antymonopolowego. Trump orzekł, że nie będzie tolerował „dyskryminacyjnych” działań UE.

„Europa »uderzyła« dziś w kolejną wielką amerykańską firmę, Google, grzywną w wysokości 3,5 miliarda dolarów, praktycznie zabierając pieniądze, które w przeciwnym razie trafiłyby do amerykańskich inwestycji i miejsc pracy. To w dodatku do wielu innych kar i podatków, które nałożono przeciwko Google i innym Amerykańskim Firmom Technologicznym w szczególności” - napisał Trump.

„To bardzo niesprawiedliwe i amerykański podatnik tego nie toleruje! Jak już wcześniej wspomniałem, moja administracja NIE pozwoli na utrzymanie tych dyskryminacyjnych działań” - dodał.

Trump przywołał również przykład grzywien dla koncernu Apple, twierdząc, że firma powinna otrzymać pieniądze z powrotem.

„Nie możemy pozwolić, aby to spotkało genialną i bezprecedensową amerykańską pomysłowość, a jeśli tak się stanie, będę zmuszony wszcząć postępowanie na podstawie sekcji 301 w celu unieważnienia niesłusznych kar nałożonych na te amerykańskie firmy płacące podatki” - zapowiedział, przywołując przepis ustawy o handlu z 1974 r., który pozwala prezydentowi na nałożenie ceł odwetowych lub innych barier handlowych za dyskryminacyjne lub nieuczciwe praktyki handlowe.

Wpis Trumpa jest reakcją na piątkowe ogłoszenie Komisji Europejskiej o nałożeniu 2,95 mld euro kary na Google w związku z naruszeniem prawa antymonopolowego UE. W ocenie KE gigant faworyzował własną technologię reklamową w stosunku do innych rozwiązań oferowanych przez konkurencję. Google zapowiedział odwołanie od decyzji KE.

Do decyzji KE doszło tuż po tym, jak sąd federalny w Waszyngtonie zasądził stosunkowo łagodną karę w podobnej sprawie antymonopolowej przeciwko Google (dotyczyła ona pozycji monopolisty w obszarze wyszukiwarek internetowych), odrzucając wniosek władz USA, by w ramach kary koncern był zmuszony do sprzedaży przeglądarki Chrome lub systemu operacyjnego Android. Przeciwko firmie w USA nadal toczy się jednak proces dotyczący praktyk Google w obszarze reklam internetowych.

W czwartek szef koncern Sundar Pichai był jednym z gości na kolacji w Białym Domu dla szefów technologicznych gigantów. Podczas kolacji Trump pochlebnie wypowiadał się o wyroku sądu, a winą za złożenie pozwu obarczył swojego poprzednika.

Zakończenie toczącego się od 2021 r. postępowania KE i decyzja o karze następują w momencie dużych napięć pomiędzy Waszyngtonem a Brukselą wokół unijnych regulacji cyfrowych. Niedawno prezydent Donald Trump zagroził cłami i ograniczeniem dostępu do zaawansowanych amerykańskich technologii państwom, które stosują cyfrowe podatki lub regulacje.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

