Rating Polski potwierdzony: perspektywa stabilna

Agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-” ze stabilną perspektywą. Podobnie zrobiła agencja Fitch Ratings. Z kolei agencja DBRS Morningstar potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A” ze stabilną perspektywą.

„Stabilna perspektywa odzwierciedla równowagę między solidnymi średnioterminowymi perspektywami wzrostu gospodarczego Polski i poprawą stosunków z UE, a krótkoterminowymi zagrożeniami związanymi ze słabym popytem zewnętrznym, luźną polityką fiskalną i podwyższoną bazową presją cenową” - podaje S&P.

S&P: mogłoby być wyżej

Podwyżka ratingu byłaby możliwa, gdyby agencja zaobserwowała trwałą poprawę instytucjonalną i w zakresie governance, która przełożyłaby się również na stały napływ funduszy unijnych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto (BIZ), wspierając średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego Polski.

„Moglibyśmy również podnieść ratingi, gdyby saldo fiskalne poprawiło się znacznie powyżej naszych oczekiwań” - dodano.

Z kolei obniżka ratingu byłaby możliwa w sytuacji, gdyby średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego Polski uległy znacznemu pogorszeniu, prawdopodobnie w połączeniu z ponownymi szokami zewnętrznymi, w tym potencjalnie nieoczekiwanymi skutkami ubocznymi i zmniejszonym zaufaniem związanym z wojną rosyjsko-ukraińską.

Agencja Fitch Ratings: odporna gospodarka

„Rating Polski jest wspierany przez zdywersyfikowaną i odporną gospodarkę, całkiem solidne ramy makroekonomiczne zakotwiczone w członkostwie w UE, solidne finanse zewnętrzne oraz wyższą i bardziej stabilną bazę dochodów rządu niż w przypadku innych krajów z koszyka ratingowego. Powyższe czynniki są równoważone niższymi poziomami dochodów i wskaźnikami governance oraz większym deficytem fiskalnym” - napisano.

Czynniki, które pojedynczo lub łącznie mogą prowadzić do negatywnego działania/obniżenia ratingu:

finanse publiczne: gwałtowny wzrost zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych w stosunku do PKB w średnim okresie, na przykład z powodu niewdrożenia strategii konsolidacji fiskalnej, która w wystarczającym stopniu zmniejszyłaby deficyt pierwotny.

finanse makro i zewnętrzne: znacznie niższy wzrost w średnim okresie i trwałe pogorszenie stanu finansów zewnętrznych, na przykład z powodu spadku konkurencyjności i/lub inflacji utrzymującej się na wysokim poziomie.

Czynniki, które pojedynczo lub łącznie mogą prowadzić do pozytywnego działania/podwyższenia ratingu:

finanse publiczne: konsolidacja fiskalna w średnim okresie, która prowadzi do znacznego spadku wskaźnika długu publicznego do PKB.

strukturalne: znaczna poprawa wskaźników governance, która może odzwierciedlać poprawę ram politycznych i praworządności.

makro: utrzymujący się wyższy wzrost PKB, prowadzący do szybszej konwergencji dochodów do mediany krajów kategorii „A”, wspierany przez politykę, która nie prowadzi do nierównowagi makroekonomicznej, fiskalnej lub zewnętrznej.

DBRS Morningstar: Korzyści z Unii

Również agencja DBRS Morningstar potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A” ze stabilną perspektywą.

Stabilna perspektywa odzwierciedla pogląd Morningstar DBRS, że korzyści dla perspektyw makroekonomicznych Polski wynikające z poprawy relacji nowego rządu z UE i wypłaty transferów unijnych równoważą ryzyko wynikające z napięć geopolitycznych i wyższych stóp procentowych.

„Szok cen energii i wyższe koszty finansowania wynikające z inwazji Rosji na Ukrainę odbiły się na realnych dochodach i decyzjach inwestycyjnych w ubiegłym roku, ale odblokowanie znacznych funduszy unijnych, silny wzrost zatrudnienia i wsparcie fiskalne poprawiają perspektywy wzrostu kraju” - podaje agencja.

„Jeśli chodzi o finanse publiczne, bieżące działania mające na celu złagodzenie presji związanej z wyższymi cenami i wydatkami wojskowymi utrzymają ekspansywną politykę fiskalną Polski. Obecne prognozy MFW w horyzoncie prognozy zakładają, że deficyt fiskalny pozostanie powyżej celu 3 proc. PKB z Maastricht, a stosunek długu publicznego do PKB wzrośnie powyżej 60 proc.” - dodano.

Rating dla Polski potwierdzony. Co może go zmienić?

Spośród największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej oceniają Moody’s i DBRS - na poziomie „A2” i „A”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-„, jeden poziom niżej. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

