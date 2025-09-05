Rating Polski od Fitch. Poważne ostrzeżenie!

Agencja Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie „A-„. Jednak zmieniono perspektywę ratingu na negatywną ze stabilnej. „To pierwsza obniżka ratingu Polski od 2016 roku” - wskazuje były wiceminister finansów i prezes Banku Pekao Leszek Skiba.

„Od czasu naszej ostatniej analizy ryzyko dla polskich finansów publicznych wzrosło. Znaczne odchylenia fiskalne w latach 2024 i 2025, przy deficycie wynoszącym średnio 6,7 proc. PKB, zwiększone wyzwania polityczne związane z wdrażaniem środków fiskalnych oraz brak wiarygodnej strategii konsolidacji fiskalnej prawdopodobnie utrudnią Polsce znaczące zmniejszenie deficytu fiskalnego przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi w 2027 r.” - napisano w raporcie.

Gwałtowny wzrost długu publicznego

„Obecnie spodziewamy się większych deficytów fiskalnych, które doprowadzą do gwałtownego wzrostu długu publicznego w stronę 68 proc. PKB do 2027 r.” - napisano.

Fitch prognozuje, że deficyt sektora gg wyniesie w 2025 r. 6,9 proc. PKB, w 2026 r. obniży się do 6,8 proc. PKB, a w 2027 r. do 6,3 proc. PKB.

„Agencja Fitch prognozuje dalszy wzrost deficytu do 6,9 proc. w 2025 r. (ponad dwukrotnie więcej niż mediana dla ratingu ‘A’ wynosząca 2,9 proc.), a następnie jego nieznaczny spadek do 6,8 proc. PKB w 2026 r., powyżej prognozy budżetowej rządu wynoszącej 6,5 proc., i dalej do 6,3 proc. w 2027 r.” - napisano w raporcie.

Ograniczone możliwości podnoszenia podatków

„Prognoza odzwierciedla nasze oczekiwania dotyczące ograniczonej możliwości podwyższenia podatków oraz dalszego wzrostu inwestycji publicznych i wydatków na obronność (które według danych NATO mają wzrosnąć do 4,5 proc.), pomimo dodatkowych dochodów wynikających z zamrożenia progów podatku dochodowego oraz wolniejszego wzrostu wynagrodzeń w sektorze publicznym i wydatków socjalnych” - dodano.

Krajowe wyzwania polityczne

W piątkowym raporcie analitycy Fitch wskazali też na krajowe wyzwania polityczne.

„Początek kadencji prezydenta Karola Nawrockiego wskazuje na prawdopodobne wyzwania dla rządu w zakresie realizacji decyzji politycznych. Od początku sierpnia prezydent zawetował różne projekty ustaw i publicznie wyraził sprzeciw wobec podwyżek podatków oraz zaproponował obniżki podatków” - napisano.

„W warunkach silnej polaryzacji politycznej, widocznej podczas majowych wyborów prezydenckich, wpływ czynników politycznych na decyzje prawdopodobnie wzrośnie przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w październiku 2027 r. Może to ograniczyć możliwości wdrażania przed 2028 r. trudnych politycznie środków, w tym tych wspierających konsolidację fiskalną” - dodano.

„Rating Polski opiera się na dużej, zróżnicowanej i odpornej gospodarce, historii stabilnej polityki makroekonomicznej opartej na członkostwie w UE, solidnych finansach zewnętrznych oraz wyższej i bardziej stabilnej bazie dochodów rządowych niż w przypadku innych krajów z koszyka ratingowego” - napisano.

„Czynniki te równoważą się z dużym deficytem fiskalnym, rosnącym długiem, niższymi poziomami dochodów i wskaźników governance niż w przypadku innych krajów” - napisano w raporcie.

Domański już znalazł winnego: prezydent Nawrocki i jego weta

Agencja Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie A-, obniżając jednak jego perspektywę. Decyzja to konsekwencja http://m.in. blokowania przez Prezydenta Nawrockiego kluczowych ustaw, co ogranicza przestrzeń do wzmocnienia fundamentów gospodarki i niezbędnej konsolidacji fiskalnej. W tle pozostaje wojna w Ukrainie i związana z nią konieczność ponoszenia rekordowych wydatków na obronność oraz globalna niepewność, której odzwierciedleniem były także ostatnie obniżki ratingów m.in. USA i Austrii - skomentował na X decyzję agencji Fitch minister finansów Andrzej Domański.

Skiba replikuje: projekt budżetu zrobił wrażenie

Były minister finansów i prezes Banku Pekao Leszek Skiba szybko wysłał celną ripostę Domańskiemu:

Panie Ministrze, agencja oceniła deficyt 272 mld złotych, rosnący dług, deklarowany deficyt sektora 6,5% PKB, a nie 16 mld zł z ustaw podatkowych które mogą być zawetowane. Jak się ma 16 mld do 272 mld?

Projekt budżetu zrobił wrażenie: Pierwsza obniżka ratingu Polski od 2016 roku Agencja ratingowa Fitch obniżyła outlook ratingu Polski bo „ryzyko dla polskich finansów publicznych wzrosło”. Czekamy na kolejne decyzje, najbliższa 19 września Moody’s - wskazał w kolejnym wpisie Leszek Skiba.

Po co są ratingi?

Agencje ratingowe oceniają państwa pod kątem wiarygodności kredytowej i ryzyka związanego z inwestycją w papiery dłużne emitenta, np. obligacje skarbowe. Kryteria, którymi kierują się agencje ratingowe to przede wszystkim stan budżetu państwa, jak i sytuacja makroekonomiczna czy stabilność polityczna.

PAP Biznes, sek

