Złoty w oczekiwaniu na werdykt Moody’s

Polska waluta kończy tydzień słabsza wobec głównych walut, a rentowności obligacji w tym okresie wzrosły. Zdaniem analityków, na początku przyszłego tygodnia na notowania PLN oraz polskich papierów skarbowych będzie wpływać m. in. decyzja Moody’s. Jeśli agencja zdecydowałaby się na obniżkę ratingu Polski, złoty może testować poziomy na 4,28/EUR i 3,65/USD.

Kurs EUR/PLN w skali tygodnia wzrósł o ok. 0,2 proc., a USD/PLN poszedł w górę o ok. 0,3 proc.

Jak ocenia Tomasz Marek, analityk rynków finansowych PKO BP, osłabienie złotego to efekt kilku czynników.

„Po pierwsze jest to wzrost rynkowych wycen co do skali obniżek stóp proc. NBP, po wczorajszych danych makro z Polski, dotyczących inflacji PPI oraz dynamiki wynagrodzeń, które wskazują, że proces dezinflacji jest kontynuowany. Po drugie, pośrednio złotemu ciąży również globalna aprecjacja dolara, gdyż dolar historycznie był ujemnie skorelowany z siłą walut z rynków emerging markets” - powiedział PAP Biznes Tomasz Marek.

„Pewien negatywny wpływ na złotego mogą mieć także obawy inwestorów przed dzisiejszą rewizją ratingu Polski przez agencję Moody’s, a w szczególności obawy przed obniżeniem samego ratingu, a nie tylko jego perspektywy, jak to uczyniła ostatnio agencja Fitch” - dodał.

Jego zdaniem, EUR/PLN pozostaje w średnioterminowym trendzie bocznym, który jest ograniczony poziomami 4,24-4,28.

„Jeśli chodzi o parę USD/PLN, to po nieudanej próbie kontynuacji trendu spadkowego, która miała miejsce tuż po decyzji Fed, w tej chwili kurs testuje ważną strefę oporów, która rozciąga się między 3,61 a 3,65” - powiedział.

Jak ocenia Tomasz Marek, na początku przyszłego tygodnia wszystkie trzy wymienione czynniki będą miały wpływ na złotego, jednak w szczególności będzie to zachowanie dolara amerykańskiego.

„Moim zdaniem, na początku przyszłego tygodnia ryzyka kontynuacji aprecjacji dolara są nieco mniejsze, one mogą wrócić, ale raczej w drugiej części tygodnia” - powiedział analityk.

Dziś późnym wieczorem Moody’s zaktualizuje rating dla Polski

W perspektywie poniedziałkowej sesji najważniejsza wydaje się być decyzja agencji Moody’s.

„W naszej opinii obniżka perspektywy ratingu jest już w cenach. Jeśli obniżka samego ratingu nie zmaterializuje się, to w poniedziałek na głównych parach ze złotym możemy mieć tzw. rajd ulgi, co może doprowadzić do umocnienia złotego o 1-2 grosze. Jeśli jednak agencja zdecydowałaby się na obniżkę ratingu, to wówczas istotne poziomy znajdujące się na 4,28 dla EUR/PLN i 3,65 na USD/PLN mogą być poważnie testowane” - powiedział Tomasz Marek.

Rynek polskiego długu

Jak poinformował Tomasz Marek, polskie papiery skarbowe kończą tydzień wzrostem rentowności o około 4-5 pb.

„Wpływ na takie zachowanie polskich papierów mają po pierwsze tendencje z rynków bazowych, a szczególnie rentowności obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych, które również wyraźnie wzrosły w perspektywie tygodnia. Był to efekt ochłodzenia, po ostatnim posiedzeniu Fed, rynkowych oczekiwań dotyczących tempa i skali obniżek stóp proc. w USA” - powiedział analityk.

Czy będzie rajd ulgi?

„Po drugie, na takie zachowanie obligacji polskich papierów skarbowych wpływają, podobnie jak w przypadku złotego, obawy inwestorów przed ewentualną obniżką ratingu przez agencję Moody’s” - dodał.

Jego zdaniem, trendy polskich papierów nie uległy zmianie i od ponad dwóch miesięcy notowania polskiego długu pozostają w trendach bocznych.

„Na początku przyszłego tygodnia brak istotnych publikacji danych makro, więc nie oczekujemy mocnych zmian papierów skarbowych amerykańskich czy też europejskich. W związku z tym, to decyzja agencji Moody’s zadecyduje o tym, jak przyszły tydzień rozpoczną polskie obligacje skarbowe” - powiedział Tomasz Marek.

„Jeśli zmaterializuje się nasz bazowy scenariusz, czyli obniżka tylko i wyłącznie perspektywy ratingu, to oczekiwalibyśmy pozytywnej reakcji polskiego długu, szczególnie na środku i na długim końcu krzywej i wówczas rentowności papierów pięcioletnich mogłyby pójść w kierunku 4,87 proc., a papiery dziesięcioletnie do okolic 5,45 proc.” - dodał.

PAP Biznes

