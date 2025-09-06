Moc „Gwiezdnych wojen”: płacą miliony za filmową broń

Miecz świetlny Dartha Vadera, postaci z filmowej serii „Gwiezdne wojny”, został sprzedany na aukcji w Los Angeles za 3,6 mln dolarów. To najdroższy przedmiot związany z tym uniwersum, jaki kiedykolwiek sprzedano na licytacji - przekazał londyński dom aukcyjny Propstore.

Miecz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych w historii kina, pojawił się m.in. w filmach „Imperium kontratakuje” oraz „Powrót Jedi”.

(Cena osiągnięta na aukcji - PAP) świadczy o nieprzemijającej sile oddziaływania „Gwiezdnych wojen” oraz pasji fanów i kolekcjonerów, którzy postrzegają takie artefakty jako kamienie milowe współczesnej mitologii – powiedział dyrektor Propstore Brandon Alinger.

Miecz świetlny rycerzy Jedi ze „Star Wars” w stanie spoczynku / autor: Pixabay

Aukcja pamiątek i rekwizytów z serii „Star Wars”

Miecz Vadera sprzedano w czwartek podczas trwającej trzy dni aukcji rekwizytów i pamiątek filmowych.

Do tej pory sprzedano m.in. bicz, pas i kaburę wykonane dla Harrisona Forda na potrzeby filmu „Indiana Jones i ostatnia krucjata” z 1989 r. (za 485,1 tys. dolarów), tabliczkę z napisem „Peron 9 3/4” z filmów o czarodzieju Harrym Potterze (138,6 tys. dolarów) oraz urządzenie do kasowania pamięci używane przez agentów w „Facetach w czerni” (ok. 315 tys. dolarów).

Z Londynu Marta Zabłocka (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rating Polski od Fitch. Poważne ostrzeżenie!

Brakuje rąk do pracy? Ściągnijmy do kraju… Polaków!

Ratowanie klimatu kosztem polskich rodzin

»»Silny sojusz Nawrocki - Trump – oglądaj Salon Dziennikarski na antenie telewizji wPolsce24!