Moc „Gwiezdnych wojen”: płacą miliony za filmową broń
Miecz świetlny Dartha Vadera, postaci z filmowej serii „Gwiezdne wojny”, został sprzedany na aukcji w Los Angeles za 3,6 mln dolarów. To najdroższy przedmiot związany z tym uniwersum, jaki kiedykolwiek sprzedano na licytacji - przekazał londyński dom aukcyjny Propstore.
Miecz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych w historii kina, pojawił się m.in. w filmach „Imperium kontratakuje” oraz „Powrót Jedi”.
- (Cena osiągnięta na aukcji - PAP) świadczy o nieprzemijającej sile oddziaływania „Gwiezdnych wojen” oraz pasji fanów i kolekcjonerów, którzy postrzegają takie artefakty jako kamienie milowe współczesnej mitologii – powiedział dyrektor Propstore Brandon Alinger.
Aukcja pamiątek i rekwizytów z serii „Star Wars”
Miecz Vadera sprzedano w czwartek podczas trwającej trzy dni aukcji rekwizytów i pamiątek filmowych.
Do tej pory sprzedano m.in. bicz, pas i kaburę wykonane dla Harrisona Forda na potrzeby filmu „Indiana Jones i ostatnia krucjata” z 1989 r. (za 485,1 tys. dolarów), tabliczkę z napisem „Peron 9 3/4” z filmów o czarodzieju Harrym Potterze (138,6 tys. dolarów) oraz urządzenie do kasowania pamięci używane przez agentów w „Facetach w czerni” (ok. 315 tys. dolarów).
Z Londynu Marta Zabłocka (PAP), sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Rating Polski od Fitch. Poważne ostrzeżenie!
Brakuje rąk do pracy? Ściągnijmy do kraju… Polaków!
Ratowanie klimatu kosztem polskich rodzin
»»Silny sojusz Nawrocki - Trump – oglądaj Salon Dziennikarski na antenie telewizji wPolsce24!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.