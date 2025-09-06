Kontrakt dla Elona Muska – tysiąc miliardów dolarów

Zarząd Tesli zaproponował w piątek plan wynagrodzenia dla swojego szefa Elona Muska przewidujący 975 mld dolarów w ciągu najbliższych 10 lat. Wynagrodzenie jest jednak uzależnione od osiągnięcia przez spółkę określonych wyników.

O planie wynagrodzenia Muska zarząd Tesli poinformował w nocie złożonej w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Firma zwróciła się do akcjonariuszy o zatwierdzenie 10-letniego pakietu, który dałby Muskowi do 423 mln akcji. Pakiet składa się z 12 transz, które miałyby być wypłacane po osiągnięciu ambitnych celów. Pierwsza z nich po osiągnięciu przez spółkę wartości giełdowej 2 bilionów dolarów, czyli jej podwojeniu wobec obecnego stanu. Ostatnia transza zakłada osiągnięcie wartości 8,5 bln. Inne warunki to m.in. dostarczenie 20 mln samochodów Tesli, 1 miliona humanoidalnych robotów Optimus i 1 miliona robotaksówek.

Elon Musk: humanoidalni służący to przyszłość Tesli

Musk twierdzi, że przyszłość firmy wiąże właśnie z robotami, które miałyby pomagać ludziom w codziennych obowiązkach. Pochodzący z RPA miliarder sugerował, że Optimusa będzie chciał mieć niemal każdy człowiek na Ziemi, mimo że roboty wciąż są dalekie od wprowadzenia do masowej produkcji.

Jak wyjaśniła w wywiadzie prezes spółki Robyn Denholm, plan ma na celu zachęcenie Muska, dyrektora wykonawczego Tesli, by pozostał „zmotywowany i skupiony na wynikach spółki”, choć nie przewiduje on żadnych ograniczeń w pobocznej działalności Muska czy w polityce, czy na rzecz kilku innych swoich firm, jak SpaceX, xAI, Neuralink czy X (d. Twitter).

Kolejne miliardy dla Muska

Plan jest kolejną propozycją wynagrodzenia dla Muska. Jeszcze na początku sierpnia zarząd poinformował, że przyznał Muskowi tymczasowy pakiet wynagrodzenia w postaci akcji wartych wówczas prawie 30 mld dolarów.

Wynagrodzenie przyznano najbogatszemu człowiekowi świata mimo pogarszających się wyników finansowych spółki, która dwa kwartały z rzędu zanotowała gorsze od oczekiwanych wyniki pod względem przychodów i liczby sprzedanych samochodów. Sprzedaż aut Tesli gwałtownie spadła m.in. w Europie po zaangażowaniu się Muska w politykę.

To kolejne gigantyczne wynagrodzenie przyznane najbogatszemu człowiekowi świata przez firmę, którą kieruje. W ubiegłym roku sąd w Delaware unieważnił poprzedni pakiet akcji Tesli - wart dzisiaj 85 mld dolarów - przyznany Muskowi w 2018 r. W odpowiedzi na skargę części akcjonariuszy sąd uznał, że zarząd spółki i jego członkowie nie mają rzeczywistej niezależności. Spółka odwołała się od decyzji i zapowiedziała, że jeśli wygra, sierpniowy pakiet akcji straci ważność, a Musk dostanie jedynie pierwszy, większy pakiet.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

