Muska czeka ciężka orka, ale za prawie… bilion dolarów!

Akcjonariusze Tesli zgodzili się na nowe wynagrodzenia dla Elona Muska, który w ciągu 10 lat może otrzymać niemal 900 mld dolarów i zostać pierwszym bilionerem na świecie. Wypłata jest uzależniona od realizacji celów firmy - poinformowały media.

Rekordowo wysoki pakiet finansowy dla Elona Muska, przewidujący wynagrodzenie w wysokości 878 mld USD, poparło ponad trzy czwarte akcjonariuszy. Po ogłoszeniu tej wiadomości wartość akcji działającej od 2003 roku Tesli - amerykańskiego producenta, m.in. samochodów elektrycznych, stacji ładowania, paneli fotowoltaicznych akumulatorów i robotów - wzrosła o ok. 1 proc. - przekazał Reuters.

Tesla jest znana głównie jako producent samochodów elektrycznych. Na zdjęciu studyjny model Cybercab na wystawie przemysłowej w Chinach

Lista warunków wypłaty

Nowy pakiet finansowy dla właściciela i prezesa Tesli uwarunkowany jest realizacją ambitnych celów wzrostu firmy. Ostatnia transza ma być wypłacona po osiągnięciu przez Teslę wartości giełdowej na poziomie 8,5 bln USD (obecnie jest to 1,1 bln). Inne warunki to m.in. wyprodukowanie miliona humanoidalnych robotów Optimus oraz miliona autonomicznych taksówek.

Przewodnicząca rady dyrektorów Tesli, Robyn Denholm, ostrzegła, że Musk może odejść, jeśli akcjonariusze nie poprą planu jego wynagrodzenia - napisał Axios. Zdaniem krytyków tego rozwiązania jest ono wygórowane i niepotrzebne.

Zamierzamy rozpocząć nie tylko nowy rozdział w historii Tesli (…) - oświadczył w czwartek Elon Musk w Austin w Teksasie, pojawiając się przed zgromadzonymi akcjonariuszami w towarzystwie tańczących humanoidalnych robotów.

Miliarder podziękował za zaakceptowanie planu. - Bardzo to doceniam - powiedział. Na początku października Forbes podał, że 54-letni Elon Musk jest pierwszą osobą w historii, której majątek netto szacowany jest na ponad 500 mld dolarów. Forbes nie wykluczył, że Musk, utrzymując dotychczasowe tempo wzrostu zarobków, może do marca 2033 roku zostać pierwszym na świecie bilionerem.

Musk, który był największym sponsorem kampanii wyborczej Donalda Trumpa, pod koniec maja zakończył pracę dla Białego Domu jako szef Departamentu Wydajności Rządu (DOGE). Latem między najbogatszym człowiekiem świata a Trumpem doszło do ostrej wymiany zdań, która dotyczyła m.in. ustawy o cięciach podatkowych i wydatkach. Po zaangażowaniu się Muska w politykę sprzedaż aut Tesli gwałtownie spadła m.in. w Europie.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

